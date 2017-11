Masters ATP DAY4: non c’è Nadal ma c’è un Dimitrov a tutto gas

Giornata surreale alle ATP Finals: si sente la mancanza di Rafa Nadal, uno dei due pretendenti al titolo insieme a Roger Federer con il gruppo dedicato a Pete Sampras che di conseguenza vive in un’atmosfera irreale. C’è il cambio in casa Spagna Nadal – Carreno Busta, ma prima di tutto, come sempre tocca al doppio.

Lukasz Kubot e Marcelo Melo confermano il loro status di favoriti numeri 1 e la loro ottima condizione: due set senza storia contro un’istituzione della specialità come i gemelli Bryan. Semifinale conquistata mentre per i Bryan bisognerà aspettare l’ultima partita gettando un occhio a cosa faranno gli avversari nella corsa al secondo posto del gruppo. Kubot – Melo intanto vanno veloci e vogliono conquistare questo Master per l’ennesimo successo di coppia.

Primo singolare di giornata è stato quello che ha visto affrontarsi i due tennisti vittoriosi nei primi rispettivi impegni: purtroppo quello fra Grigor Dimitrov e David Goffin è stato un match senza storia, con il bulgaro lanciatissimo e già in semifinale che ha lasciato le briciole (6/0 – 6/2) all’avversario belga, apparso con evidenti problemi fisici, motivo per cui si è ipotizzato nel post gara addirittura un suo ritiro dalle Finals, fatto eccezionale ma non unico che porterebbe alla chiamata in causa della seconda riserva. Dimitrov tranquillo guarda tutti già dall’alto del traguardo raggiunto con il belga che dovrebbe alla fine giocare l’ultimo match e tentare di portare a casa il prestigioso risultato.

Senza storia anche il match fra le coppie formate da Jamie Murray e Bruno Soares e quella da Ivan Dodig e Marcel Granollers: un duplice 6/1 per la coppia britannico/brasiliana, che nonostante l’affermazione netta ha possibilità di qualificazione alle semi davvero ridotte. Giocheranno l’ultimo match contro i dominatori del gruppo, mentre i fratelli Bryan avranno un impegno “comodo” contro Dodig – Granollers: le varie combinazioni e incastri del gruppo però, fra scontri diretti, set e game vinti potrebbe rimetterli clamorosamente in corsa.

Alle 21 circa è stata la volta dell’austriaco Thiem e della riserva di lusso Carreno Busta: un esordio assoluto per lo spagnolo che ha tremato nel primo set con un po’ di classico braccino cedendo il parziale per 6/3. Diversa l’attitudine dell’iberico nel secondo set, diventando più aggressivo e prendendo maggiormente l’iniziativa: stesso score (6/3) e match prolungato al terzo. Qui scambi lunghissimi e attitudine da terra rossa piuttosto che da sintetico indoor: Carreno cede il servizio in apertura, strappa il servizio all’austriaco per impattare sul 3 pari, salva tre palle break nel settimo gioco, lo cede sul 4/4 e non riesce nel nuovo miracoloso break, con Thiem che finalmente rompe il tabù Master e porta a casa il set per 6/4 e una vittoria importantissima. Il prossimo match Goffin – Thiem sarà quindi da all in: chi vince passa, chi si ferma è perduto. E l’austriaco dato in crisi e con poco feeling con questa superficie sembra quello messo meglio.

Pete Sampras Group

1. Rafael Nadal 0/1 1/2

4. Dominic Thiem 1/1 3/3

6. Grigor Dimitrov 2/0 4/1 (Semifinalista)

7. David Goffin 1/1 2/3

9. Pablo Carreno Busta 0/1 1/2

Alessandro Orecchio