Rafael Nadal parla delle nuove regole, di Kyrgios della sua carriera e di Roger Federer: “Non credo sia bello per lo spettacolo che i punti siano così veloci”

Rafael Nadal è andato a tutto campo. Il n.1 del mondo ha parlato di diversi argomenti.

Le nuove regole della Next Gen: “Non credo sia bello per lo spettacolo che i punti siano così veloci. Se il gioco è limitato ai servizi o a un unico scambio, non credo che la gente continuerà ad amare il tennis.

La cosa che più sorprende della nuova generazione è il modo fortissimo in cui colpiscono la palla. Se mi chiedete, come amante del tennis e non come giocatore, vi direi che preferisco un altro stile. Non sta a me stabilire su quali campi e con quali palle giocare, ma all’ATP.

Nick Kyrgios: “Credo sia bravo per fare spettacolo, uno show. Non so se si tratta di un esempio per i bambini, ma in termini di gioco è abbastanza spettacolare, ha alternative che gli altri non hanno. I tempi stanno cambiando… la nuova generazione di giocatori ha una personalità diversa dalle nostra, probabilmente a loro non piace lo sport nel modo in cui lo facciamo noi e non lavorano allo stesso modo.

La carriera e gli infortuni: “Quando avevo 18 anni, molte persone avevano pronosticato che la mia carriera non sarebbe durata a lungo per via del mio stile di gioco.

Dopo 16 anni nel circuito, sono ancora qui, molto competitivo. Questa è la cosa che per me più conta, anche rispetto a tutti i titoli vinti. Non rimpiango il passato, ma sì, gli infortuni mi hanno condizionato.

La maggior parte delle volte gli gestico grazie agli anti-infiammatori! No, seriamente, è qualcosa con cui devi imparare a vivere. È dura, ma allo stesso tempo fa parte della propria vita giornaliera. Sì qualche volta gioco senza dolore, ma spesso ciò non accade”.

Roger Federer: “Se potessi gli prenderei Il servizio più della sua eleganza.

Per certi versi io sono probabilmente più potente, posso tirare vincenti da posizioni difficili, ma lui è super elegante e non ho mai visto un giocatore più elegante di lui”.