Da Brescia: Un Seppi in formato deluxe si sbarazza del giovanissimo spagnolo Davidovich Fokina e approda ai quarti di finale (con le dichiarazioni dell’azzurro)

E’ un Seppi formato deluxe quello che si è sbarazzato in appena 50 minuti del vincitore del torneo di Wimbledon Juniores, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Il tennista altoatesino oggi è entrato in partita con un altro piglio, giusto per evitare brutti scherzi che avrebbe potuto giocare il giovane spagnolo. Il primo set è stato un dominio dell’azzurro il quale respingeva da fondo le fucilate dell’iberico senza nessuna difficoltà. Seconda partita sulla stessa falsa riga della prima, con l’ex n.18 del mondo, che chiudeva il match senza nessuna difficoltà, con il punteggio finale di 6-1 6-3.

“L’approccio al match è stato uguale a quello di ieri– dichiara Andreas- ho continuato a fare il mio gioco, solo che ultimamente dipende un po’ da come mi alzo al mattino e a volte mancano le energie considerando pure che siamo alla fine dell’anno. Ieri con l’ucraino ho faticato molto a trovare ritmo, soprattutto in risposta, oggi invece sono entrato in palla prima rispondendo subito bene e ho iniziato pure a servire benissimo che in un campo del genere è fondamentale”.

Per Seppi continua l’avventura nel challenger di Brescia, venerdì sfiderà il lituano Laurynas Grigelis, finalista uscente dell’edizione del 2016, una partita sicuramente non facile per Andreas. “Come dici bene te, sarà un incontro difficile, in quanto lui serve molto bene e si trova a suo agio su questi campi, dovrò partire molto bene come oggi, essere determinato e deciso sperando che possa andar tutto bene”. Il torneo di Brescia sarà l’ultimo appuntamento del 2017 per il tennista italiano che chiaramente vuole chiudere nella maniera migliore possibile. “Sì, dopo Brescia la mia stagione si concluderà, avrò tempo per riposarmi un po’ e recuperare le energie in vista della preparazione, la quale quest’anno non sarà molto lunga a differenza degli altri anni. dove a inizio novembre avevo già terminato la stagione. Nonostante ciò sarà una preparazione molto importante in vista della prossima stagione, avrò modo di sistemare alcuni dettagli e lavorare a livello fisico in palestra per poi farmi trovare pronto per l’appuntamento in Australia di inizio anno”. L’altoatesino, inoltre, ci parla dei suoi obiettivi qui a Brescia. “Sicuramente gioco questo torneo perché era da qualche anno che volevo disputarlo ma poi per vari motivi, soprattutto fisici, non ho potuto. Vincere qui a Brescia sarebbe importante, in quanto chiudere la stagione con una vittoria fa sempre piacere e considerando che a Gennaio difendo il quarto turno degli Australian Open è importante far punti in ottica classifica”.

La partita punto per punto



CH Brescia Andreas Seppi [3] Andreas Seppi [3] 6 6 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 1 4 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Da Brescia, Luigi Calvo