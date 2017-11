Un pessimo Giudice di Sedia rovina la partita a Corinna Dentoni (ed è stato anche cambiato verso la fine dell’incontro)

Corinna Dentoni ha avuto un serio problema questo pomeriggio nel match di secondo turno nel torneo ITF di Oslo.

L’azzurra si è arresa in tre set a Iva Primorac ma ha avuto dei seri problemi con il Giudice di Sedia che verso la fine della partita è stato anche sostituito.

Dichiara sui social l’azzurra: “Si parla di sport, di insegnare che cos’è il gioco, la lealtà e il lottare, oggi, dopo 11 anni nel circuito, durante un torneo itf, ho avuto la mia più grande delusione! Dopo aver vinto il primo set ho dovuto affrontare, con telecamera presente sul campo( mi farò consegnare il video della partita) la lampante scorrettezza dell’arbitro dei miei confronti! A partire dal primo game del secondo set non ho potuto vincere la partita, ogni palla che giocavo vicino la riga veniva chiamata fuori, la mia avversaria mi guardava e rideva, gli spettatori brontolavano, è stato uno scandalo!”

“Quando ho chiesto l’intervento del giudice di gara, ( italiano ) lui è venuto a vedere il match tanto che sul 1-4 del terzo set ( troppo tardi direi ) ha cambiato l’arbitro di sedia( regola che non esiste nel circuito itf, wta e atp ) quindi figuriamoci cosa …. stava combinando… Non ho mai pianto tanto dopo un match ma a mente lucida voglio dire che oggi non ho perso, e sapete perché? Perché dentro di me io ho giocato meglio, ho sbagliato poco, ho fatto tantissimi vincenti, tatticamente non ho commesso errori e non ho mai perso la voglia di lottare e dimostrare che ero migliore, perché lo sport è sacrifico e tenacia e io, fino a che non ho dato la mano, ho creduto in me stessa e nella possibilità di vincere nonostante tutto! Scriverò sicuramente una mail all’itf anche se purtroppo la mia parola conta poco, ma spero che possa contribuire in un futuro alla giocatrici che verranno. Perché la fatica deve essere ripagata e non gettata come spazzatura”.

La partita punto per punto