Intervista ad Andrea Pellegrino: “La cosa più importante è crescere come giocatore, poi la classifica sarà una conseguenza della crescita tennistica”

Tra gli azzurri al via nel torneo challenger di Brescia figurava Andrea Pellegrino, giovane promessa del tennis italiano, classe 1997 e numero 383 del ranking ATP. Il tennista pugliese è stato sconfitto al primo turno dal tennista estone Jurgen Zopp, numero 164 della classifica mondiale. Per Pellegrino è stata una stagione tutto sommato positiva, culminata dal suo best ranking di numero 382 ATP e con la conquista di due future da 25 mila dollari entrambi sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula.

Qual è il tuo giudizio sulla stagione che sta per concludersi, considerando che sei arrivato al tuo best ranking e vinto due tornei da 25 mila dollari.

“E’ stata un stagione all’inizio un po’ difficile in quanto ho giocato quasi sempre tornei challenger e seppur avendo giocato parecchie partite di livello, molte di queste le ho perse al terzo set. Dopo aver perso i punti dell’anno precedente e dunque posizioni in classifica, non ero molto preoccupato perché stavo giocando bene, nonostante i risultati stentassero ad arrivare. A fine estate ho iniziato a giocare meglio e in Sardegna ho vinto due tornei esprimendo un gran tennis. Mi aspettavo sicuramente un’annata migliore, però mi sento di esprimere un giudizio finale positivo per questa annata.”

Qual è la superficie dove ti esprimi al meglio?

“Ho ottenuto i migliori risultati su terra, in quanto giochiamo la maggior parte dei tornei su quella superficie e quindi sono più abituato, però c’è da dire che mi piace molto giocare su cemento outdoor.

Quali sono gli obiettivi e i tuoi programmi per il prossimo anno?

“Penso che giocherò soprattutto a livello challenger per salire ancor di più come livello di gioco, in quanto non ho particolari obiettivi di classifica, per ora. Adesso la cosa più importante è crescere come giocatore, poi la classifica sarà una conseguenza della crescita tennistica”.

Il prossimo anno sarai ancora nel limite di età per partecipare alle Next Gen Finals. Cosa ne pensi del torneo, ti piacerebbe partecipare in tabellone?

“Sì, sicuramente. Quest’anno ho trascorso tutta la settimana a Milano ad allenarmi e mi farebbe veramente piacere partecipare alle prossime Next Gen.”

Ringraziamo per la disponibilità Andrea Pellegrino augurandogli un grosso in bocca al lupo.

Luigi Calvo