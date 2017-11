Da Brescia: Stefano Travaglia si aggiudica il derby con Matteo Donati e approda agli ottavi di finale (con le dichiarazioni di Stefano a fine match)

Il primo derby di giornata di conclude con la vittoria di Stefano Travaglia che sconfigge in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 il piemontese Matteo Donati, dopo un match piuttosto veloce conclusosi in 1 ora e 20 minuti di gioco. Dopo un primo set in cui Travaglia è partita con il freno a mano tirato, nel secondo e terzo set il tennista marchigiano ha avuto in mano il pallino del gioco e grazie a due break per set è riuscito a portare a casa un’importante vittoria.

A fine partita Stefano ha rilasciato la sua analisi sul match odierno ma non solo: “E’ stata una partita giocata su pochi punti data la superficie veloce, ho servito molto bene, a parte il primo set, mentre nel secondo e terzo set sono stato molto solido ed alla fine è andata molto bene”. Il tennista di Ascoli sta dimostrando sempre più di saper giocare ad alti livelli sulle superfici veloci, lo dimostrano i risultati agli Us Open e nel torneo ATP di Anversa perso solo al tie break del terzo set da Ferrer e infatti dichiara: “Penso che ogni superficie si deve esprimere un determinato tipo di gioco, riesco ad adattarmi bene su tutte le superfici, mi esprimo al meglio sia su terra che su cemento, però se dovessi scegliere preferisco giocare su cemento outdoor, infatti agli Us Open mi sono sentito molto a mio agio, ed è comunque una superficie che ritrovi nella maggior parte dei tornei ATP e Challenger”.

Infine Travaglia ci parla delle sua aspettative per gli ultimi due tornei dell’anno, quello di Brescia e Andria, con le ambizioni per il prossimo anno: “Disputo questi ultimi due tornei dell’anno in completa serenità e senza pressione, ho capito che se gioco con tranquillità posso esprimere un ottimo livelli di tennis. Mentre per il prossimo lavorerò sempre di più con il massimo impegno per cercare di tirar fuori qualche cosa in più ed entrare stabilmente nei primi cento giocatori del mondo”.

La partita punto per punto



CH Brescia Stefano Travaglia [6] Stefano Travaglia [6] 3 6 6 Matteo Donati Matteo Donati 6 3 4 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Donati 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Donati 0-15 df 15-15 30-15 30-30 3-1 → 3-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Donati 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Donati 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Da Brescia, Luigi Calvo