Roger Federer: “Mi sono quasi dimenticato di giocare in modo aggressivo oggi”

Roger Federer : “Per certi versi penso sia stata una stagione in cui giocare libero mi è servito. Nei momenti importanti, cerco di sorridere dentro di me dicendomi che tutto sta andando bene.

Mi stavo facendo prendere un po’ dalla frustrazione sul 5-1 del terzo per la scelta dei colpi. Mi dicevo “cosa mi rende sconvolto? Sono avanti 5-1 nel terzo, a un solo game dalla qualificazione in semifinale. Vuoi farti sorprendere? Non ci sono motivi per tutto ciò accada.

Oggi avrei voluto giocare più libero. Giocavo tanto sulla difensiva cercando di mantenere in gioco la palla, cosa che nel corso della stagione non ho fatto molto perché sono sempre stato sull’acceleratore.

Mi sono quasi dimenticato di giocare in modo aggressivo. Fuori dal campo è difficile per tutti giocare vincenti. Thiem, Dimitrov, Rafa e David hanno faticato. Non è così semplice avere il comando delle operazioni, anche per via del fatto che il campo è più veloce.”

“Puoi essere avanti 30-0 sul tuo servizio, perdere un punto in modo rilassato, fare doppio fallo e sei nei guai. Sto trovando dei problemi di ritmo dalla riga di fondo, ma penso che nel match successivo andrà meglio. Oggi è stato difficile. Ero avanti di un set e un break e quindi ero arrabbiato per non aver vinto il secondo. Forse alla fine il terzo set è un risultato giusto per entrambi”.

“Il problema degli infortuni è che tanti ragazzi stanno toccando i 30. Prima a 30 anni, molti si ritiravano.

Edberg, Sampras, era quasi normale a 29, 32 anni vedere la fine della propria carriera. Ora tutti si aspettano che questi giocatori rimangano in attività fino a 36 anni. Quando uno si infortuna a 31, si dice quasi “oddio come è possibile?” Invece è una cosa del tutto normale.