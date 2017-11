Milos Raonic e Riccardo Piatti si separano dopo 4 anni

Dopo più di quattro anni insieme, il coach italiano Riccardo Piatti ha smesso di essere l’allenatore del canadese Milos Raonic fermo al palo da alcune settimane per problemi fisici.

In una dichiarazione rilasciata attraverso i social network, Piatti è molto felice dei quattro anni trascorsi insieme, sebbene riconosca che è tempo di nuove sfide per entrambi.

Thank you @milosraonic for these fantastic years…#tennis pic.twitter.com/hfur5ssvVI

— Riccardo Piatti (@RPiatti) 14 novembre 2017