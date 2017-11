Sloane Stephens è la seconda tennista nella storia a vincere nello stesso anno un titolo Slam e la Fed Cup

Stagione da incorniciare per Sloane Stephens. L’americana, infatti, ha superato un infortunio piuttosto serio e si è regalata grandissime emozioni nella tournée americana di fine anno, vincendo il titolo agli US Open. Poi, grazie ai punti ottenuti a Flushing Meadows, ha potuto prendere parte al Masters B di Zhuhai, dove ha perso in due set da Anastasija Sevastova e si è ritirata nel corso del secondo incontro con Barbora Strycova.

Nell’ultimo fine settimane ha preso parte alla finale di Fed Cup contro la Bielorussia: gli USA sono riusciti a vincere, ma Stephens non ce l’ha fatta a portare alcun punto a causa delle due battute d’arresto contro Aryna Sabalenka (3-6 6-3 4-6) e Aliaksandra Sasnovich (6-4 1-6 6-8).

Sloane, però, è riuscita ad eguagliare un record: è diventata la seconda giocatrice, oltre a Petra Kvitova, ad aver vinto nella stessa stagione una prova del Grande Slam e la Fed Cup. La ceca vi riuscì nel 2011 e nel 2014, quando al successo di Wimbledon accompagnò il trionfo nel torneo a squadre con la Repubblica Ceca.

Lorenzo Carini