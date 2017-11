Masters Cup: Rafael Nadal annuncia il ritiro dal torneo “Ho deciso durante il match, avevo sensazioni terribili, non stavo bene in campo”

Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dalla Masters Cup subito dopo la sconfitta contro David Goffin.

Lo spagnolo, che soffre da diverso tempo di un problema al ginocchio, ha annunciato la fine della sua stagione 2017.

“La mia stagione è finita. Non posso continuare, non avrebbe senso. Avevo un impegno con il torneo, e con l’organizzazione, ma non riesco ad andare avanti. È stato un miracolo essere in campo.

Io e il mio team speriamo di poter gestire bene la situazione e essere pronti per l’inizio della prossima stagione. Ho mancato questo evento troppe volte, sono anche abituato a questa situazione. Purtroppo la mia carriera va così.

Ho deciso durante il match, avevo sensazioni terribili, non stavo bene in campo. Ho avuto comunque una stagione splendida, sono contentissimo. Spero di poter tornare a giocare ad alti livelli presto”.

Al suo posto entra in gioco alla Masters Cup di Londra Pablo Carreno Busta.