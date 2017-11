Challenger Brescia: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. Sconfitte per Bega e Frigerio (Video)

Il Main Draw aggiornato in tempo reale

(LL) Margaroli, Luca vs (Alt) Lestienne, Constant

Ignatik, Uladzimir vs Bega, Alessandro

Galovic, Viktor vs Frigerio, Lorenzo

Arnaboldi, Andrea vs (7) Berankis, Ricardas

(3) Seppi, Andreas vs (Q) Uzhylovskyi, Volodoymyr

(PR) Dustov, Farrukh vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

(Q) Matsukevich, Denis vs Jankovits, Yannick

Grigelis, Laurynas vs (5) Otte, Oscar

(6) Travaglia, Stefano vs Donati, Matteo

(WC) Baldi, Filippo vs (WC) Caruana, Liam

(PR) Sijsling, Igor vs Sonego, Lorenzo

(Q) Klein, Lukas vs (4) Lacko, Lukas

(8) Basic, Mirza vs Basso, Andrea

Zopp, Jurgen vs (WC) Pellegrino, Andrea

Zapata Miralles, Bernabe vs de Minaur, Alex

(Q) Bury, Aliaksandr vs (LL) Nema, Patrik

Challenger Brescia | Indoor | e43.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Davide Pontoglio / Giorgio Ricca vs [WC] Marco Facconi / Pietro Mugelli



CH Brescia Davide Pontoglio / Giorgio Ricca Davide Pontoglio / Giorgio Ricca 6 6 Marco Facconi / Pietro Mugelli Marco Facconi / Pietro Mugelli 2 4 Vincitori: PONTOGLIO / RICCA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Facconi / Mugelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Pontoglio / Ricca 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Facconi / Mugelli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Facconi / Mugelli 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Facconi / Mugelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Facconi / Mugelli 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Facconi / Mugelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 4-1 → 5-1 M. Facconi / Mugelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Facconi / Mugelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Pontoglio / Ricca 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Facconi / Mugelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Viktor Galovic vs Lorenzo Frigerio (non prima ore: 14:30)



CH Brescia Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 6 Lorenzo Frigerio Lorenzo Frigerio 3 7 2 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Frigerio 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 V. Galovic 0-15 df 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 L. Frigerio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Frigerio 15-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Frigerio 30-0 4-4 → 4-5 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Frigerio 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Frigerio 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Frigerio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Frigerio 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Frigerio 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 V. Galovic 15-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Frigerio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Frigerio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Uladzimir Ignatik vs Alessandro Bega



CH Brescia Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 6 6 Alessandro Bega Alessandro Bega 3 4 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Bega 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Bega 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Bega 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 U. Ignatik 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Bega 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Bega 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [PR] Farrukh Dustov vs [WC] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 19:15)



CH Brescia Farrukh Dustov Farrukh Dustov 3 4 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 6 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Dustov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Dustov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Dustov 30-0 30-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Dustov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Dustov 15-0 30-0 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Dustov 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Dustov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Dustov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Dustov 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. Alessandro Bega / Viktor Galovic vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



CH Brescia Alessandro Bega / Viktor Galovic • Alessandro Bega / Viktor Galovic 30 4 1 Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Bega / Galovic 15-0 30-0 1-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bega / Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Bega / Galovic 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 F. Baldi / Pellegrino 0-15 30-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 A. Bega / Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Bega / Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Baldi / Pellegrino 15-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Bega / Galovic 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Bega / Galovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Laurynas Grigelis / Andreas Siljestrom vs [2] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn



CH Brescia Laurynas Grigelis / Andreas Siljestrom Laurynas Grigelis / Andreas Siljestrom 6 2 Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn [2] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn [2] 7 6 Vincitori: MARGAROLI / WEISSBORN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Margaroli / Weissborn 0-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Margaroli / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Grigelis / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 ace 1-3 → 2-3 L. Margaroli / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Grigelis / Siljestrom 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 L. Margaroli / Weissborn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Grigelis / Siljestrom 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Margaroli / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Margaroli / Weissborn 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Margaroli / Weissborn 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Margaroli / Weissborn 30-0 30-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 L. Margaroli / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Grigelis / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Weissborn 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [PR] Igor Sijsling / Mark Vervoort (non prima ore: 18:30)