Challenger Brescia: Il Tabellone Principale. Travaglia vs Donati derby al primo turno. Seppi n.3 del seeding. Tomic rinuncia alla wild card

Challenger Brescia: Il Tabellone Principale. Travaglia vs Donati derby al primo turno. Seppi n.3 del seeding.

Challenger Brescia | Indoor | e43.000

(1) Fucsovics, Marton vs (Alt) Lestienne, Constant

Ignatik, Uladzimir vs Bega, Alessandro

Galovic, Viktor vs Frigerio, Lorenzo

Arnaboldi, Andrea vs (7) Berankis, Ricardas

(3) Seppi, Andreas vs Qualifier

(PR) Dustov, Farrukh vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Qualifier vs Jankovits, Yannick

Grigelis, Laurynas vs (5) Otte, Oscar

(6) Travaglia, Stefano vs Donati, Matteo

(WC) Baldi, Filippo vs (WC) Caruana, Liam

(PR) Sijsling, Igor vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs (4) Lacko, Lukas

(8) Basic, Mirza vs Basso, Andrea

Zopp, Jurgen vs (WC) Pellegrino, Andrea

Zapata Miralles, Bernabe vs de Minaur, Alex

Qualifier vs (2) Copil, Marius