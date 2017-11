Vuoi avvicinarti al giornalismo sportivo online? Sabato 2 dicembre a Roma un corso di informazione sportiva online

Dopo la fortunata esperienza dello scorso luglio, Sportface torna a organizzare un corso di formazione, stavolta dedicato al giornalismo online. Il “CORSO DI INFORMAZIONE SPORTIVA ONLINE” si svolgerà sabato 2 dicembre a Roma ed è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del giornalismo e conoscere i nuovi strumenti della comunicazione. Da WordPress, la piattaforma più utilizzata per la produzione di contenuti editoriali sul web, alle possibilità offerte dai Social Newtork passando per la SEO, imprescindibile per chiunque voglia affacciarsi nel mondo dell’informazione online.

Nella prima parte del “Corso di Informazione Sportiva Online” interverranno noti giornalisti professionisti per fornire una fotografia reale del mondo dell’informazione attuale, tra opportunità e criticità. La seconda parte sarà dedicata agli aspetti tecnici del giornalismo online, partendo dalla fortunata esperienza di Sportace. La parte finale, dopo la gradita visita di un‘importante ospite, sarà dedicata al test attitudinale per la valutazione delle capacità di adattamento alle richieste del giornalismo attuale. Gli autori dei due migliori elaborati saranno inseriti nella redazione di Sportface.it con uno stage di formazione a distanza.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 10.15, Registrazione partecipanti

Ore 10.30, Introduzione – RICCARDO CUCCHI

Ore 11, Dalla carta al web: la complicata trasformazione dei mezzi di informazione tradizionali – NICOLA IMBERTI (redattore “Il Foglio” ed ex caposervizio del sito web “Il Tempo”)

Ore 12, I numeri record della Gazzetta dello Sport – VALERIO PICCIONI (redattore “La Gazzetta dello Sport”)

Ore 13, Pausa pranzo

Ore 14, Da zero a un milione di pagine al mese in meno di due anni: l’esperienza di Sportface.it – DANIELE PALIZZOTTO

Ore 14.30, Google e Seo: la rinnovata importanza delle 5W nel giornalismo 2.0 – DANIELE PALIZZOTTO

Ore 15, Facebook e social network: come sfruttare i nuovi strumenti di comunicazione – ALESSANDRO NIZEGORODCEW

Ore 15.30, Il giornalista e i social network: cosa fare e cosa non fare – ALESSANDRO NIZEGORODCEW

Ore 16, Simulazione conferenza stampa

Ore 16.30, Test attitudinale

Ore 18, Fine corso

Il corso si svolgerà a Villa Pirandello, in via Antonio Bosio 15b (traversa di via Nomentana, altezza Villa Torlonia).

PREZZO DEL CORSO: 145 euro più Iva (totale 176,90 euro)

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a info@sportface.it. Nell’oggetto specificare CORSO INFORMAZIONE SPORTIVA ONLINE. L’iscrizione deve essere saldata entro mercoledì 29 novembre 2017 scegliendo una delle seguenti modalità:

– Tramite bonifico sul conto intestato a Sportface srls – Banca Popolare di Spoleto. IBAN: IT83H0570403217000000625300

– Mediante un versamento paypal a 2016sportface@gmail.com