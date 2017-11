Next Gen Atp Finals: Hyeon Chung conquista la prima edizione. Battuto in finale Andrey Rublev

Sono giunte all’ultimo atto le Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under 21 (montepremi di 1.275.000 milioni di dollari).

Un infortunio impedisce al croato Borna Coric, quarto favorito del seeding, di affrontare nella finale per il terzo posto il russo Daniil Medvedev, dunque terzo classificato senza scendere in campo.

Nella finalissima successo in quattro set di Hyeon Chung che ha messo a segno un torneo perfetto battendo in finale il favorito n.1 della vigilia, il russo Andrey Rublev con il risultato di 34 (5) 43 (2) 42 42 conquistando in questo modo la prima edizione del torneo milanese.

ATP Next Gen ATP Finals XXI | Indoor | $1.275.000 – Finali

CENTRALE – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 7:00 pm)

Ross Hutchins vs Daniil Medvedev (esibizione)



ATP Next Gen ATP Finals Ross Hutchins • Ross Hutchins 0 4 0 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 0 3 0 Vincitore: D. MEDVEDEV per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Hutchins 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-3 Risultato 2-4 → 4-3 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* df 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 ace 3-3 R. Hutchins 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Hutchins 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 40-40 ace 0-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hutchins 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hutchins 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 40-0 40-15 40-30 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Forfait Borna Coric – Daniil Medvedev al terzo posto, Coric chiude il torneo in quarta posizione

2. [6] Hyeon Chung vs [1] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00) (1-2 posto)



ATP Next Gen ATP Finals Hyeon Chung [6] Hyeon Chung [6] 3 4 4 4 Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 4 3 2 2 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-2 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-2 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-3 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 3-3 → 4-3 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 2-3 → 3-3 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-4 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 3-3 → 3-4 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Chung 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Chung – Rublev

54 ATP rankings 37

19. 5. 1996 Birthdate 20. 10. 1997

right Plays right