Roger Federer vince il premio per il ritorno dell’anno: “Il premio Best Return è molto speciale, ma mi sento di condividerlo con Rafa”

Dopo aver vinto sette tornei in questa stagione, tra cui Wimbledon e Australian Open e dopo aver avuto problemi al ginocchio nel 2016 che l’hanno costretto a stare fuori dal circuito per 6 mesi, Roger Federer ha vinto anche il Premio come ritorno dell’anno negli ATP World Tour Awards.

Con il premio in mano e il microfono in mano, il 36enne svizzero ha voluto condividere il premio con Rafael Nadal, campione degli altri Grand Slam 2017 – Roland Garros e US Open.

“Il premio Best Return è molto speciale, ma mi sento di condividerlo con Rafa”, ha detto. “E anche con il resto dei candidati, perché abbiamo combattuto duramente per ritornare in campo”.

“Siamo tutti felici di essere tornati, quindi sento che il premio non è solo mio, ma di tutti”, ha dichiarato Federer, che ha vinto altri due premi: il Premio FairPlay Stefan Edberg e quello dei Fan per il 15 anno consecutivo.