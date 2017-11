Masters Cup 2017 – Londra: Parlano Rafael Nadal e Roger Federer. Nadal “Se succede qualcosa di brutto, lo si accetta e si va a casa”

Rafael Nadal : “Se mi sono ritirato da Parigi non è stato per precauzione, ma perchè non potevo continuare.

È difficile nel giro di pochi giorni risolvere il problema. Il ginocchio mi dà fastidio, questo è chiaro, ma spero di gestirlo e di competere al massimo livello. Sto facendo del mio meglio.

Se non credessi di essere pronto per lunedì, non sarei qui. Giocherò ma senza pensare troppo in avanti. Vedrò giorno dopo giorno come mi sento, sarà questa la mia mentalità. Non posso dire cosa accadrà da qui a qualche giorno, sono qui per dare il massimo e lavorare senza pensare troppo a ciò che può succedere.

Se succede qualcosa di brutto, lo si accetta e si va a casa.

Non voglio forzare più di quanto posso. Non sto dando il 100% in tutti gli allenamenti. La situazione attuale è diversa rispetto a 10 anni fa o a quando ne avevo 23. Se battere Federer mi darebbe fiducia? No, non è una mia necessità”.

Roger Federer : “Mi sento abbastanza fresco perché non ho giocato più del dovuto quest’anno. Forse le mie possibilità di vincere qui sono maggiori quest’anno rispetto agli scorsi anni perché Djokovic, che ha dominato negli ultimi anni il torneo, non c’è. dovesse ritirarsi Nadal, sarebbe un duro colpo.

È il numero uno del mondo, ha avuto una grande stagione ed è una superstar. Il fatto che sia qui è un’ottima indicazione. Spero giochi e che lo faccia bene

Nel 2018 tutte le carte saranno di nuovo sul tavolo. Proprio ora ne sto parlando col mio entourage sulla stagione su terra, prima cosa: cosa ne pensano loro? Hanno ricoperto un ruolo molto importante nella decisione di non giocare sul rosso lo scorso anno.

Ero pronto a giocare fino alla fine. Quando ci siamo riuniti per Madrid e Roma, hanno detto: “Pensa attentamente a cosa vuoi fare e ricordati che lo scorso anno hai avuto problemi al ginocchio sulla terra. Forse non è questo l’anno giusto.

Sappiamo che è una decisione molto difficile per te ma prendi in considerazione il fatto di non giocare”. Tutto è possibile, spero di giocare. Ma devo essere cauto nel prendere le decisioni.

Non c’è nessuna garanzia sul fatto che a inizio stagione giocherò bene come fatto in questa”.