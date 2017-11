Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 13 novembre)

Pochi italiani impegnati la prossima settimana nel circuito Juniores.

Non avremo ragazze al via nel tornei U18 sparsi in giro per il mondo. In Ecuador, tenteranno la fortuna nelle qualificazioni Enrico Menegon e Fabricio Custode, mentre Mattia Sivera sarà impegnato nelle qualificazioni in un G5 a El Salvador.

Sette azzurri impegnati in Israele: Ferrari, Arnaldi e Cugini al via nel tabellone cadetto, Musetti, Bosio, Speziali e Di Nocera ammessi direttamente al tabellone principale.

Gogo Open (Ecuador – G5 – Cemento outdoor)

Q: Enrico Menegon, Fabricio Custode

HAP International Junior Tournament (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Gianmarco Ferrari, Matteo Arnaldi, Andrea Cugini

MD: Lorenzo Musetti, Gabriele Bosio, Filippo Speziali, Riccardo Di Nocera

Copa El Salvador ITF Junior (El Salvador – G5 – Cemento outdoor)

Q: Mattia Sivera

Lorenzo Carini