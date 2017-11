Master NextGen Day4: sarà Rublev contro Chung

Semifinali dagli spunti interessanti quelle andate in scena oggi a Milano: vanno avanti Rublev che ha regolato con irrisoria facilità il croato Coric (1h2m il tempo della prima semi) e il coreano Chung, che ha eliminato il russo Medvedev in 5 set, il quale ha praticamente regalato all’avversario i primi due parziali e si è svegliato solo dopo un parziale di 8 giochi a 2. Per molti la dimostrazione che i due gironi fossero sbilanciati: un dato di fatto che i finalisti abbiano conquistato un importante traguardo (perlomeno dal punto di vista economico…) mettendo a tacere le ambizioni degli avversari.

Il primo a conquistare il pass per l’atto conclusivo è stato il russo Rublev, che ha decisamente sofferto di più contro Shapovalov che contro Borna Coric in semi: 4/1 – 4/3 – 4/1 per Rublev, che non ha mai sofferto al servizio e ha piazzato la zampata vincente al momento giusto, disponendo dell’avversario con il suo power tennis. Resta il rammarico per il croato che aveva finora messo a segno un percorso pulito con 3 vittorie su 3 nel round robin. La sensazione per Coric rimane un po’ la stessa dell’intero anno: il croato fa tutto bene ma sembra mancare un po’ di punch, un colpo risolutivo che sappia mettere ko l’avversario. Sicuramente il tempo è dalla sua e vista la giovane età è già arrivato a traguardi prestigiosi: il problema per lui è vedere se possa ambire allo status di top player o solamente a quello di buon giocatore. Rublev di contro dimostra ancora una volta i motivi per cui ha brillato in stagione con una crescita, soprattutto negli ultimi mesi, sotto gli occhi di tutti: il giovane russo classe ’97 è un tennista già fatto, non solo con una solidità incredibile ma con ulteriori margini di miglioramento, fattore che potrebbe portarlo davvero in alto. È il fiore all’occhiello dell’armata russa, capofila di un plotone d’esecuzione (tennistico).

La seconda semifinale è stata invece una vera e propria montagna russa: partito benissimo Chung nei primi due set, praticamente assente il russo Medvedev, il quale ha ricominciato a giocare solo quando era a un passo dalla sconfitta. Nel terzo set si è visto finalmente il giocatore che aveva superato con merito il proprio round robin: troppi passaggi a vuoto per il russo in questo match come quando nel momento in cui aveva riaperto l’incontro portando il coreano al quinto set ha ben pensato di “uscire” nuovamente dal campo cedendo il parziale decisivo per 4/0. Match da alti e bassi e perciò di difficile lettura: l’incertezza tanto invocata non è di certo mancata ma la qualità è stata invece presente? Il risultato non è stato più dettato dai passaggi a vuoto dei due giocatori?

Sarà quindi nuovamente Rublev contro Chung dopo la vittoria coreana del round robin, la potenza contro la sagacia: chi vincerà? Personalmente dico Rublev per la personale rivincita ma Chung saprà nuovamente fermare l’arrembante russo?

Alessandro Orecchio