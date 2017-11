Roger Federer e le racchette Wilson: “Gli piacevano i nostri attrezzi e allora ci scelse, non siamo stati noi a chiamare lui

Renaud Vallon, direttore globale di Wilson, la marca di racchette che sponsorizza Roger Federer fin dagli inizi della sua gloriosa carriera, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha sottolineato l’importanza dello svizzero come ambasciatore di Wilson.

“Roger è uno degli sportivi più importanti al mondo. E’ un simbolo di credibilità ed eleganza; Wilson è conosciuta grazie a lui. Lo abbiamo sempre supportato e insieme a noi ha battuto ogni tipo di record”, ha dichiarato Vallon. “Federer è venuto da noi quando era ancora un giocatore under. Gli piacevano i nostri attrezzi e allora ci scelse, non siamo stati noi a chiamare lui. All’inizio era una delle nostre punte di diamante nel circuito Juniores, poi tutto sanno come è proseguita la sua carriera agonistica..”, ha concluso.

Lorenzo Carini