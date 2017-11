Master NextGen Day3: lo spettacolo continua mentre Quinzi saluta con onore

Terza giornata di gare al Master NextGen: con le partite odierne si sono definiti i semifinalisti e qualcuno dei pezzi grossi ha salutato la capitale meneghina.

I primi a scendere in campo sono stati il coreano Chung e Gianluigi Quinzi: ancora belle impressioni destate dall’italiano che va via da Milano con zero vittorie ma con ottime sensazioni. Non giocava da tanto tempo, ultimamente solo in serie A, ha avuto diversi problemi fisici in questa stagione disputando pochissimi tornei eppure se l’è giocata con i migliori della sua età, in ognuna delle partite affrontate. Ha beccato senza dubbio il girone più duro ma con Rublev, Shapovolov e oggi contro Chung ha messo in mostra un tennis su cui deve ancora lavorare tanto ma che rappresenta un’ottima base per il futuro. Quinzi non deve più guardare al passato, all’eventuale tempo perso: da questo Master deve ripartire con forza e slancio verso un 2018 fatto di successi e non più ricordi.

Chung di contro ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore: chiude il suo gruppo con tre vittorie su tre e la sensazione che cambi la superficie, cambi la formula, cambi lo scenario più o meno importante, lui ha sempre le armi per giocarsela. Oggi contro un Quinzi motivato e senza passaggi a vuoto ha dovuto lottare 5 set per portarsi a casa la sua personale rivincita. Il futuro è dalla sua parte.

Il secondo incontro ha visto battagliare il russo Medvedev e l’americano Donaldson: lo statunitense è un gentleman della racchetta, mai un atteggiamento fuori luogo e tanta voglia di faticare sul campo. Al momento gli manca qualcosa per competere con i migliori NextGen e con i grandi del circuito eppure la sua carriera la farà sicuro…forse non sarà top player ma gli Stati Uniti hanno trovato un altro buon giocatore su cui puntare. Oggi Jared ha perso la sua terza partita, in 4 set contro Medvedev, giocatore che rispetto ai connazionali Rublev e Khachanov partiva con meno aspettative ma che ha fatto un’ottima figura in questo Master. Una cosa è certa: l’armata russa fa paura per i prossimi anni! Il russo vincendo non ha raggiunto la certezza delle semifinali: il suo destino è rimasto infatti in bilico fino all’ultima partita di giornata.

Match da dentro o fuori il terzo di giornata: Shapovalov e Rublev si giocavano il secondo posto nel gruppo di Chung e sul campo hanno lasciato ogni briciolo di energia. 5 set fra il meglio piazzato in classifica e il più giovane: Rublev ha messo da parte le sensazioni negative riguardo le nuove regole e il canadese ha mantenuto un livello alto e costante, senza alcun minimo passaggio a vuoto in questo contesto spesso decisivo in negativo. Ha vinto il russo solo al tie break del quinto set grazie a un gran tennis: per lui una semifinale sudata rispedendo uno dei più talentuosi a casa.

Ultimo incontro di giornata quello fra Coric (fin qui perfetto) e Khachanov che ha definito i semifinalisti: al russo serviva una vittoria netta per fare fuori il connazionale Medvedev e la sorte sembrava sorridergli. Certo di passare il turno prima di scendere in campo, Coric non ha offerto il meglio di sé nei primi due set mentre Khachanov ha giocato in maniera quasi perfetta: il croato si è però risvegliato nel terzo parziale e da lì l’incontro ha girato pagina. Alla fine è arrivata una vittoria per Coric in 5 set rimontando da due set a zero sotto: grande occasione persa per Khachanov, che dopo i primi due parziali sentiva profumo di semi.

Da domani semifinali quindi con questo Master che entra davvero nel vivo: Coric – Rublev e Chung – Medvedev saranno match all’altezza delle aspettative?

Semifinali

CENTRALE – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [4] Borna Coric vs [1] Andrey Rublev

2. [6] Hyeon Chung vs [7] Daniil Medvedev (non prima ore: 21:00)

GRUPPO A

1. Andrey Rublev 2V 1S (6-7) (Semifinalista 2°Posto)

3. Denis Shapovalov 1V 3S (6-7)

6. Hyeon Chung 3V 0S (9-3) (Semifinalista 1°Posto)

8. Gianluigi QUINZI 0V 3S (5-9)

GRUPPO B

2. Karen Khachanov 1V 2S (6-6)

4. Borna Coric 3V 0S (9-3) (Semifinalista -1° Posto)

5. Jared Donaldson 0V 3S (1-9)

7. Daniil Medvedev 2V 1S (7-6) (Semifinalista – 2° Posto)

Alessandro Orecchio