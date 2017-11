Gianluigi Quinzi fiducioso: “Ho modificato un po’ l’esecuzione del diritto. Sulla terra penso di avere più chance contro giocatori come questi”

Gianluigi Quinzi : “Ho giocato molto bene, in tutti e tre gli incontri. Volevo disputare questo torneo e dare il massimo per dire che Gianluigi c’è ancora. La differenza è che gli avversari qui rimangono sempre carichi per tutto l’incontro, mentre io ho degli alti e bassi, soprattutto nei momenti decisivi, che mi possono portare alla sconfitta pur essendo allo stesso livello. Cosa mi è mancato? Sarei dovuto essere più aggressivo nei momenti importanti. Ma il ricordo resterà stupendo: qui ho vissuto situazioni che non capitano certo ogni giorno.

Ho ricevuto complimenti da molte persone, e pure dagli altri giocatori: mi rispettano e persino uno come Zverev mi ha detto che mi aspetta il prossimo anno nel circuito maggiore”.

“Sono molto stanco, mi erano venuti i crampi e avevo una fitta dietro alla schiena che poi mi è passata. Mi sarebbe servito un day off, ma purtroppo quello c’è solo negli Slam…”. Tanti ricordi di quel Wimbledon 2013. E quando abbiamo fatto la foto di rito a inizio match, ero curioso di cominciare per capire cosa aveva il suo gioco di tanto speciale per averlo portato a essere top 50. Poi l’ho scoperto: prima mi regalava qualcosa, ora non regala davvero nulla”.

“Ho modificato un po’ l’esecuzione del diritto. Dopo l’infortunio abbiamo fatto molte ore di cesti per accorciare il movimento e andare più veloce nella parte finale. Restando più fermi col bacino. Ovviamente se lo forzo vado fuori giri, ma sta andando meglio di prima.

Sulla terra penso di avere più chance contro giocatori come questi. Qui sul veloce cambiare ritmo è dura, sulla terra sono convinto di poterli battere”.