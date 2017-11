Corrado Barazzutti fiducioso su Quinzi e Baldi

Corrado Barazzutti, capitano di Davis Cup dell’Italia, ha parlato delle Next Gen Atp Finals e precisamente di Quinzi e Baldi.

“Non so dire, se effettivamente questo torneo potrà rappresentare una svolta per Gianluigi, ma quello che resta è che ha dimostrato di sapersi esprimere a un livello molto alto e di poter giocare alla pari con i migliori al mondo della sua età. Spero che ritrovi in fretta, anche grazie a questa esperienza così particolare, la fiducia che aveva perso, così come quella consapevolezza di avere le armi per crescere molto in classifica. Deve solo crederci, deve credere in se stesso perché, al di là delle sconfitte, il gioco che ha espresso in questi giorni è stato molto positivo”.

“Filippo Baldi l’ho trovato molto migliorato, ha giocato un ottimo match contro Quinzi in finale, oltre ad aver superato al primo turno Matteo Berrettini che era il favorito della vigilia. L’ultimo atto a Basiglio è stato un confronto di ottimo livello, tra due giocatori che ci tenevano a vincere e che hanno dato tutto. Inoltre anche gli altri ragazzi che ho visto, da Caruana e Carli in giù, stanno crescendo e giocano bene. Abbiamo una bella pattuglia di giovani che può farci sperare per il futuro”.