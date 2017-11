Gianluigi Quinzi: “sui punti importanti la differenza si sente. Anche fisicamente devo crescere tanto, so che posso giocare ad alti ritmi a spezzoni: farlo per tutta la partita fa la differenza”

Gianluigi Quinzi : “È stata fin qui una gran bella esperienza, perché sto giocando con i migliori al mondo della mia età. Ieri contro Rublev è stato incredibile, come ho già detto mi sento di avere questo livello di gioco ma sui punti importanti la differenza si sente. Anche fisicamente devo crescere tanto, so che posso giocare ad alti ritmi a spezzoni: farlo per tutta la partita fa la differenza.

Non stavo bene, ero un po’ stanco, addirittura un po’ crampato. È qualche anno che non gioco contro di loro, perché sono saliti molto più velocemente di me nel rendimento e nel ranking. Però dopo aver superato le qualificazioni la scorsa settimana ho preso tanta fiducia. In fin dei conti penso di poter arrivare a questi livelli. In quanto tempo? Un paio d’anni, sono fiducioso.”

“Io e il canadese siamo entrambi mancini, e Denis è molto abile a nascondere la palla fino all’ultimo momento. Io ho provato a dare il tutto per tutto, ho visto che lui cominciava a sbagliare un po’ di più e così sono rimasto attaccato al match. Certo che quando giocavamo scambi dritto per dritto Denis mi massacrava, soprattutto col rovescio lungolinea. Si vedeva che il gioco lo comandava lui, ma vincere contro questi giocatori è sempre complicato. Ora voglio pensare a domani.”

“In futuro so che devo andare a rete più spesso, ma a questi livelli gli avversari giocano anche molto profondo. Inoltre so che devo spingere di più col diritto, ci sto lavorando e l’ho cambiato soltanto da un mesetto a questa parte, non ho ancora tutta la fiducia necessaria per spingere a tutta, per fare il winner. Ma ci sto lavorando su. Nel 2018 la prima cosa è riuscire a stare bene fisicamente il più a lungo possibile. Quest’anno avrò giocato una decina di tornei al massimo, adesso non è la classifica che conta. Bisogna andare in campo, in salute, e fare le cose giuste. Solo così vengono i risultati, e solo con i risultati la classifica migliora”.