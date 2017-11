Master NextGen Day2: la solidità di Coric e l’eliminazione di Quinzi (Video)

Ancora il primo a scendere in campo ma questa volta con un esito differente: il russo Karen Khachanov dimentica il derby perso contro Medvedev e supera rapidamente (59 minuti) l’americano Donaldson, oramai fuori dai giochi per le semifinali. Il giocatore moscovita ritorna prepotentemente in corsa per le semifinali, mentre l’americano fa già le valigie. Le regole innovativo del Master NextGen hanno messo in evidenza tutto il loro potenziale ma anche i loro limiti: in un incontro come questo di Khachanov la sensazione è che i mini set durino davvero troppo poco, il gioco è si piacevole e senza sosta ma il tutto pigia il piede sull’acceleratore, troppo. Forse un tie break su un eventuale 4 – 4 potrebbe togliere di mezzo una fretta quanto mai cattiva consigliera.

Secondo incontro decisamente sorprendente quello andato in scena alle Finals under 21: il coreano Chung conferma le ottime sensazioni del primo match e supera in 3 set Andrey Rublev, giustiziere nella prima giornata di Quinzi e primo favorito del seeding. Il tennista asiatico ha messo in scena il suo tennis sagace e tattico, disponendo del russo senza troppi problemi: Rublev, dopo essersi salvato con l’italiano, conferma invece di non attraversare il miglior momento della stagione. Contro il canadese Shapovalov sarà una partita da dentro o fuori.

Proprio il giovane tennista classe ’99 ha impressionato contro l’italiano Gianluigi Quinzi nel terzo match di giornata: il canadese mancherà ancora di continuità ma quando è ispirato come nei primi due mini set contro l’italiano, è in grado di mettere in campo un tennis tanto spettacolare quanto efficiente. Quinzi nei primi due parziali invece è sembrato assente dal gioco: il terzo set però vinto con autorità ha riportato il sorriso sul volto dei tifosi italiani. Peccato per il gioco decisivo del quarto set, un set deciso su pochi punti e che ha mostrato un Quinzi centrato e con un ottimo servizio. Adesso Gianluigi giocherà per l’onore (e per 30000 dollari circa) nell’ultimo incontro con Chung, tennista che batté a Wimbledon in finale nel suo Slam junior vinto: indipendentemente dall’esito Quinzi deve ripartire da Milano carico di energie, soprattutto mentali, consapevole che competere a certi livelli è possibile.

Ultimo match di giornata quello fra Coric e Medvedev: entrambi vincitori nel Day1, hanno messo in scena un match piacevole e che ha visto prevalere in 4 set il giocatore croato. Borna dimostra di essere on fire in questo Master e si regala a questo punto il ruolo di favorito numero 1 al successo finale, portando forte sulla sua solidità e sulla sua esperienza biennale nel circuito dei grandi. Per Medvedev invece una prova d’appello nell’ultima giornata.

GRUPPO A

1. Andrey Rublev 1V 1S (3-5)

3. Denis Shapovalov 1V 1S (4-4)

6. Hyeon Chung 2V 0S (6-1)

8. Gianluigi QUINZI 0V 2S (3-6)

GRUPPO B

2. Karen Khachanov 1V 1S (4-3)

4. Borna Coric 2V 0S (6-1)

5. Jared Donaldson 0V 2S (0-6)

7. Daniil Medvedev 1V 1S (4-5)

Alessandro Orecchio