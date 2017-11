Next Gen Atp Finals: Live il Day 2. Live dettagliato. Chung supera in tre set Rublev ed è in semifinale. Khachanov elimina Donaldson (in serata in campo Gianluigi Quinzi)

Karen Khachanov ha inaugurato la seconda giornata della prima edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under 21.

Il russo, numero 45 Atp e seconda testa di serie, ha dominato lo statunitense Jared Donaldson, numero 55 del ranking mondiale e quinta testa di serie, nel confronto del Gruppo B che vedeva in campo i due sconfitti di martedì: 4-1 4-3(3) 4-2 lo score, in appena 59 minuti, per il giocatore di Mosca che quindi dopo la sconfitta con il connazionale Medvedev resta in corsa per le semifinali, a differenza dello yankee, ormai eliminato.

Il coreano Hyeon Chung, numero 54 Atp e sesta testa di serie, ha superato nel secondo incontro di giornata il russo Andrey Rublev, numero 37 del ranking mondiale e primo favorito del seeding in tre set.

ATP Next Gen ATP Finals XXI | Indoor | $1.275.000 – 2° Giornata

CENTRALE – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [2] Karen Khachanov vs [5] Jared Donaldson



ATP Next Gen ATP Finals Karen Khachanov [2] Karen Khachanov [2] 4 4 4 Jared Donaldson [5] Jared Donaldson [5] 1 3 2 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-2 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-3 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 2-3 → 3-3 J. Donaldson 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Donaldson 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Khachanov – Donaldson

45. Singles ranking 55.

21. 5. 1996 Birthdate 9. 10. 1996

right Plays right

2. [1] Andrey Rublev vs [6] Hyeon Chung (non prima ore: 15:00)



ATP Next Gen ATP Finals Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 0 1 3 Hyeon Chung [6] Hyeon Chung [6] 4 4 4 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-4 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 3-3 → 3-4 H. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-4 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Chung 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 0-2 H. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Rublev – Chung

37. Singles ranking 54.

20. 10. 1997 Birthdate 19. 5. 1996

right Plays right

3. [3] Denis Shapovalov vs [8/WC] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 19:30)



ATP Next Gen ATP Finals Denis Shapovalov [3] Denis Shapovalov [3] 0 1 Gianluigi Quinzi [8] • Gianluigi Quinzi [8] 0 0 Ace - n.2 per D. S Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Quinzi 1-0 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Shapovalov – Quinzi

51. Singles ranking 306.

15. 4. 1999 Birthdate 1. 2. 1996

left Plays left

4. [4] Borna Coric vs [7] Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Coric – Medvedev

48. Singles ranking 65.

14. 11. 1996 Birthdate 11. 2. 1996

right Plays right

GRUPPO A

1. Andrey Rublev 1V 1S (3-5)

3. Denis Shapovalov 0V 1S (1-3)

6. Hyeon Chung 2V 0S (6-1)

8. Gianluigi QUINZI 0V 1S (2-3)

GRUPPO B

2. Karen Khachanov 1V 1S (4-3)

4. Borna Coric 1V 0S (3-0)

5. Jared Donaldson 0V 2S (0-6)

7. Daniil Medvedev 1V 0S (3-1)

Le regole: Sfide al meglio dei 5 set: si aggiudica il set il primo a conquistare 4 game (con eventuale tie-break sul 3-3). In ciascun gioco sul 40-40 ci sarà il “killer point” (punto secco): starà al giocatore alla battuta decidere da quale lato servire nel punto che assegnerà il game. “No let”, regola che farà sì che non si debba ripetere il servizio che sfiora il nastro. Riscaldamento più breve: il match inizierà 5 minuti dopo l’ingresso in campo dei giocatori. “Shot Clock” a bordo campo per verificare ad esempio il rispetto della regola dei 20 secondi tra un punto e l’altro. Un solo time-out medico per giocatore. Possibilità di coaching (sulla falsariga di quanto accade nel circuito Wta) e, per il pubblico, la “free movement’ policy”, la possibilità di muoversi liberamente, anche durante lo svolgimento del gioco (non però per chi è seduto a ridosso delle linee di fondo campo).

Il formato della competizione: Partecipano i primi 7 classificati della “Race to Milan” – Andrey Rublev, Karen Khachanov, Denis Shapovalov, Borna Coric, Jared Donaldson, Hyeon Chung, Daniil Medvedev – oltre alla wild card italiana Gianluigi Quinzi.

Nella fase round robin, da martedì 7 a giovedì 9 novembre, ogni giocatore si scontra con gli altri tre del proprio girone. I primi due di ogni girone avanzano alle semifinali: il primo del girone A sfida il secondo del girone B, e viceversa. In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell’ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti.