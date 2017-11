Stan Wawrinka ritorna ad allenarsi

Tre mesi dopo l’intervento chirurgico arrivano buone notizie da Stan Wawrinka.

Il giocatore svizzero ha postato un video su Twitter con alcuni momenti di quello che è stato la sua prima sessione di allenamento dopo lo stop del luglio scorso.

I tre volte vincitore di Grand Slam, che ha perso il suo allenatore Magnus Norman per motivi personali, ritornerà in campo al Mudabala World Tennis Championship di Abu Dhabi alla fine dell’anno (28-30 dicembre 2017).

First practice since July!Sooooo happy and excited!!Already killing the cones with the backhand !! ‍♂️‍♂️ #londonimcoming pic.twitter.com/qcMtd5x3sw

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 7 novembre 2017