La benedizione di Steffi Graf a Ashleigh Barty

Ashleigh Barty è stata una delle sorprese in questa stagione 2017 WTA appena conclusa.

Finale a Wuhan e Birmingham e vincitrice a Kuala Lumpur, l’australiana ha stupito un po’ tutti ritornando di nuovo nel circuito dopo aver abbandonato il tennis a 18 anni per dedicarsi al Cricket.

Una leggenda come Steffi Graf ha mostrato tutta la sua ammirazione per questa storia, in delle dichiarazioni raccolte dal Daily Telegraph.

“L’ho vista all’inizio della sua carriera e ha sorpreso tutti con il suo stile, è incredibile come lei sia stata in grado di dedicarsi al Cricket e poi tornare di nuovo al tennis, tornando competitiva così velocemente.

Ha una mano molto buona ed ha un enorme potenziale”.