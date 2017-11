Adriano Panatta parla delle “storie” di John McEnroe

John McEnroe è conosciuto per il suo carattere un po’ altalenante e controverso. L’ex tennista americano, infatti, è spesso coinvolto in controversie che nascono soprattutto dalle sue dichiarazioni a televisioni e quotidiani sportivi.

McEnroe, vincitore di sette titoli dello Slam, ha rivelato nella sua autobiografia in uscita quest’anno che dopo le partite ed i tornei lui ed altri giocatori si recavano in discoteca fino all’alba. Non è d’accordo Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano che a margine della presentazione del film “Borg-McEnroe” ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Era impossibile fare le cose che ha detto John durante i tornei. Quando sarebbe successo tutto questo? Forse dopo il ritiro… Ne ha combinate di tutti i colori”.

Ed ecco un commento di Panatta sul film “Borg-McEnroe”, in uscita in questi giorni: “I film sul tennis spesso sono incredibili. Se giocano gli attori, ci si mette un attimo a capire che non c’è nulla di credibile. Io e Borg abbiamo avuto, in tempi diversi, una stessa compagna: Loredana Bertè. Al di fuori dal campo era una persona riservata, poi quando giocava cambiava completamente”.

Il nostro connazionale, infine, è stato interrogato sui problemi finanziari avuti da Borg, che ha dovuto vendere anche i trofei conquistati in carriera: “Ho letto la notizia, ma mi sembra strano. Non ho chiesto nulla a lui perchè credo sia inopportuno. Non credo stia male finanziariamente dal momento che gioca diversi incontri d’esibizione ed è ambasciatore di Rolex”, ha concluso.

Lorenzo Carini