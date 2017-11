Masters 1000 Bercy: Jack Sock rimonta un set a Filip Krajinovic e vince il suo primo 1000 in carriera. Domani sarà top10 e la prossima settimana al Masters di Londra (di M. Mazzoni)

Che settimana per Jack Sock! E’ sbarcato a Parigi con una chance più teorica che reale di strappare un posto per il Masters, vincere il torneo per farcela. Un Everest sportivo, scalata quasi impossibile per uno non abituato a simili altitudini. Eppure… i sogni a volte si avverano. Jack è stato bravo e fortunato a sfruttare un tabellone “modesto” per un torneo di questo valore, trovando in finale Filip Krajinovic, uno che fino all’altro ieri navigava nelle acque agitate dei Challenger. Sock ha sofferto all’inizio, pagando probabilmente il ruolo improvviso di favorito, in un palcoscenico così grande. Ha stentato a trovare il suo tennis, a prendere ritmo con servizio e dritto, tanto da scendere di velocità ed accettare una tattica per lui perdente. Ha pagato anche dal punto di vista della personalità, contro un rivale totalmente nuovo per un torneo di questo livello ma assai centrato e determinato, lucido nella sua tattica e senza niente da perdere. Sock ha rischiato, ma dopo aver ceduto il primo set s’è scrollato di dosso questo peso, il servizio ha iniziato a girare, il dritto è diventato più incisivo grazie ad una posizione di campo più aggressiva. Sono arrivati i primi punti in risposta ed il primo break. Il serbo ha stentato a reagire, continuando a mulinare il suo tennis preciso, tattico, con attacchi precisi e cambi di ritmo, ma con una velocità di crociera troppo bassa per arginare la strapotenza fisica del rivale. Sock ha preso possesso del campo e la differenza di esperienza (e potenza) tra i due è venuta fuori, portando il match dalla parte dell’americano. Sock ha vinto un titolo “grande”, punti pesantissimi che gli valgono l’accesso alle Finals di Londra, traguardo enorme, insperato. Resta una settimana da sogno anche per Krajinovic, che scala di prepotenza il ranking e inizia a respirare quel grande tennis che in tanti, quando era giovane, pensavano sarebbe stata la normalità per lui. A 25 anni la sua carriera potrebbe essere iniziata adesso, se riuscirà a tenere la salute atletica. Ecco la cronaca di questa “strana” finale del Masters 1000 di Bercy 2017.

Si inizia alle 15.11 nell’arena di Bercy, con Krajinovic alla battuta. Evidente la sua tensione, nel volto, nei gesti un po’ trattenuti. Sembra un po’ spaesato, gioca centrale, troppo… tanto che Sock si sposta a tirare il dritto, colpo potente ed arrotato, difficile da gestire. 0-30. E’ solo un attimo. Si scuote il serbo, la prima è corta (troppo di contenimento…) ma attacca coraggiosamente col dritto seguente, strappando il primo 15. La tattica funziona: nuovo attacco col dritto lungo linea sul rovescio di Jack, che contiene di taglio, facile la volee di Filip. Sock risponde con la sua classica frustata di dritto, grande lavoro del polso e cross mortale. Vantaggi. Primo Ace di Krajinovic, non violento ma preciso. Chiude il game con una smorzata doc. 1-0 Krajinovic. Sock alla battuta, e serve come un treno. Praticamente non si gioca, 1 pari. Filip sfrutta bene l’angolo cross da destra, sia col servizio che col dritto, perché Sock tende a stare centrale per proteggere il rovescio, suo punto di relativa debolezza. Ancora ai vantaggi sul servizio del serbo, tiene il servizio ancora in modo “laborioso”. 2-1 Krajinovic. Tutt’altra velocità con l’americano alla battuta, grandi prime, dritti a tutta, pochi scambi e via. Ancora a zero impatta sul 2 pari. Sesto game, Sock commette improvvisamente un paio di errori, e concede la prima palla break del match. La cancella con un serve and volley fin troppo disinvolto. Un altro dritto dell’americano vola via, troppo spin e piedi un po’ fermi. La prima non lo aiuta… Doppio fallo Sock! Break Krajinovic, il serbo si ritrova avanti 4-2, senza impressionare, con un tennis solido di pochi fronzoli, ed un atteggiamento molto sereno dopo i primissimi punti. Immediata la reazione di Sock, veemente. Fa frullare a tutta i giri del suo dritto, 0-30 e poi 15-40. Krajinovic accusa il momento, due doppi falli e spara out un drive banale in spinta da metà campo, contro break Sock, 3-4. Momento non esaltante della partita sul piano tecnico. Onestamente il livello, rispetto alle altre finali 1000 stagionali, è modesto. 4 pari. Si continua a spingere a strappi, e sbagliare parecchio, pochi i vincenti in questa fase centrale del set, ed anche lo spettacolo latita. Entrambi cercano di muovere il rivale, Krajinovic lavorando molto lo scambio, Sock tentando qualche “pallata” ma ora col braccio un po’ trattenuto, segno di tensione, forse del peso di essere favorito ma senza esser abituato ad esserlo. Nono game, ancora ai vantaggi. Bravo Filip a prendersi il rischio correndo a rete, ed il passante di rovescio di Jack è rimasto negli States. 5-4 Krajinovic. Sul 15 pari il serbo governa lo scambio, ma spara out il dritto di attacco, era una grande occasione per volare a due punti dal set e mettere enorme pressione su Sock. L’americano ringrazia, sale 5 pari con una smorzata perfetta. Filip continua a macinare il suo tennis, poco appariscente ma di sostanza, si guadagna il tiebreak salendo 6-5. Krajinovic resta lucido, cambia ritmo col dritto e varia la parabola dei suoi drive, Sock sbaglia. 15-30, a due punti dal set il serbo. Jack risponde lavorando col dritto, 30 pari, ma si fa trovare impreparato su un contro piede nello scambio seguente. 30-40, set point Krajinovic! Esagera col dritto dopo una prima al corpo, strappa troppo la palla che muore sul nastro. 7-5 Krajinovic. Sock ha chiuso il set con tre punti più del rivale, ma è sotto per colpa di una gestione tattica rivedibile. Filip ha massimizzato invece la sua tattica, “addormentando” lo scambio e cambiando ritmo all’improvviso, con discese a rete quasi sempre vincenti.

Secondo set, Krajinovic alla battuta. Molto deciso, governa lo scambio e sfida pure il passante col dritto di Sock. Jack avanza la posizione in campo in questo inizio di set. Questo lo aiuta a trovare maggiore profondità, tanto da procurarsi una palla break. Capitalizza la chance, forzando un dritto out del rivale. Break Sock, avanti 1-0 e servizio. Un altro rovescio di Filip vola via larghissimo, esterna la frustrazione del momento, primo passaggio a vuoto del suo match. 2-0 Sock. Krajinovic ritrova la concentrazione, riprende a tessere la sua ragnatela tattica, si mette in scia sul 1-2. Jack adesso è chiamato a fare match di testa, comandare il gioco. Il servizio lo aiuta, ed anche il dritto resta preciso, 3-1 avanti. Finalmente l’americano inizia a lasciar partire il braccio anche in risposta, troppo cauto in tutto il primo set in questa fase di gioco, affrontando un servizio non così irresistibile come quello del serbo. Serbo che adesso è più falloso, tanto che sul 30 pari un dritto deviato dal nastro esce. Palla del doppio break per Sock. Fortunato Jack, un altro nastro fa perdere il tempo a Filip, che si “incarta” col rovescio. 4-1 e servizio per Sock. Krajinovic è in difficoltà ma non molla il set, scambia preciso col rovescio e si procura due palle break sul 15-40. Sock lo aiuta con un altro dritto troppo strappato, ancora in rete. Break Krajinovic, 2-4. Molto male Sock in questa fase, l’americano resta timido quando due break avanti doveva far sentire la sua presenza in campo e chiudere di slancio il set. Filip ringrazia, si avvicina sul 3-4. Jack fiuta il pericolo, la prima di servizio lo sostiene (tre Ace), a zero sale 5-3. Sul 15-30 Sock è a due punti dal set, ma Filip prende in mano l’iniziativa, attacca sul rovescio e ottieni lauti dividendi. 4-5, Sock serve per chiudere il secondo set. Non trema, usa al meglio servizio e dritto e si aggiudica il decimo game che gli vale il 6-4. Un parziale meritato, condotto fin dall’inizio nonostante il passaggio a vuoto a metà set e qualche momento di indecisione.

Terzo set, Krajinovic alla battuta. Il canovaccio tattico non cambia, Sock adesso è più presente in campo, mette pressione a Krajinovic che cerca di aprire molto gli angoli e poi entrare col lungo linea. Si va ai vantaggi. Si scambia adesso a buona velocità, sbaglia per primo l’americano. Un Ace vale il punto del game a Filip, 1-0. Risponde Sock, dritto violento e tempi di gioco più corti. 1 pari. Jack risponde profondo nel terzo game, Filip non si fa trovare pronto, lento all’uscita del servizio. 0-30. Impatta sul 30 pari Filip, ma Jack trova finalmente un gran passante “coperto” di rovescio, lungo linea tirato in corsa fuori equilibrio. Un gran 15 che gli vale una palla break delicatissima. Se la gioca alla grande l’americano, altra difesa estrema in corsa, stavolta di dritto, e passante preciso. Krajinovic non può nulla, subisce il break. 2-1 e servizio Sock, l’inerzia del match adesso è tutta dalla sua parte. Alza i decibel del suo tennis, con dritti pesanti ed un paio di urlacci per scaricare la tensione. Consolida il break, salendo 3-1 e spinge a tutta, procurandosi anche le palle per il doppio break. Krajinovic accusa il colpo, lotta e ringhia, ma un altro passante in corsa vale all’americano il doppio break. Alza le braccia Sock, consapevole di aver fatto la giocata decisiva. 4-1 Sock, due turni di servizio lo separano dall’impresa di una vita. Il match di fatto si è chiuso qua, con Jack che chiude 6-1 ed alza la coppa più prestigiosa in carriera. Gli USA ritrovano un giocatore alle Finals, ritrovano un top10, in una stagione che non finisce di sorprendere

Marco Mazzoni

@marcomazz

A stunning run from @JackSock concludes with his first Masters 1000 title and a spot in the Top 10. 👏💪#RolexPMasters pic.twitter.com/xAumSX7phn — Tennis TV (@TennisTV) 5 novembre 2017

La partita punto per punto



ATP Paris Filip Krajinovic Filip Krajinovic 7 4 1 Jack Sock [16] Jack Sock [16] 5 6 6 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Sock 15-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Sock 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Krajinovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Sock 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Sock 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 2-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Sock 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 4-3 → 4-4 F. Krajinovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 F. Krajinovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

F. Krajinovic – J. Sock

01:58:23

5 Aces 9

5 Double Faults 3

69% 1st Serve % 54%

43/72 (60%) 1st Serve Points Won 31/39 (79%)

13/33 (39%) 2nd Serve Points Won 20/33 (61%)

2/8 (25%) Break Points Saved 1/4 (25%)

15 Service Games Played 14

8/39 (21%) 1st Return Points Won 29/72 (40%)

13/33 (39%) 2nd Return Points Won 20/33 (61%)

3/4 (75%) Break Points Won 6/8 (75%)

14 Return Games Played 15

56/105 (53%) Total Service Points Won 51/72 (71%)

21/72 (29%) Total Return Points Won 49/105 (47%)

77/177 (44%) Total Points Won 100/177 (56%)

77 Ranking 22

25 Age 25

Sombor, Serbia Birthplace Lincoln, NE, USA

Monte Carlo, Monaco Residence Kansas City, KS, USA

6’1″ (185 cm) Height 6’3″ (190 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2011

1/1 Year to Date Win/Loss 31/19

0 Year to Date Titles 2

0 Career Titles 3

$860,429 Career Prize Money $6,288,599