WTA 125 Hua Hin e Limoges: I Main Draw. In Thailandia c’è Jasmine Paolini

WTA Hua Hin 125 | Cemento | $125.000

(1/WC) Wang, Qiang vs Lykina, Ksenia

Bencic, Belinda vs (Q) Olmos, Giuliana

Diatchenko, Vitalia vs Frech, Magdalena

Khromacheva, Irina vs (7) Doi, Misaki

(3) Duan, Ying-Ying vs (Q) Bektas, Emina

(WC) Wongteanchai, Varatchaya vs Gao, Xinyu

(Q) Kudermetova, Veronika vs Paolini, Jasmine

(WC) Jandakate, Chompoothip vs (6) Bogdan, Ana

(8) Broady, Naomi vs Soylu, Ipek

Haas, Barbara vs (WC) Plipuech, Peangtarn

Bouzkova, Marie vs Rus, Arantxa

Wang, Yafan vs (4) Hsieh, Su-Wei

(5) Wickmayer, Yanina vs Zvonareva, Vera

Kumkhum, Luksika vs (Q) Stollar, Fanny

(WC) Wisitwarapron, Yanin vs Golubic, Viktorija

Sharipova, Sabina vs (2) Rodina, Evgeniya

WTA Limoges 125 | Indoor | $125.000

(1/WC) Cornet, Alizé vs Kovinic, Danka

Zhuk, Sofya vs Blinkova, Anna

Qualifier vs Kuzmova, Viktoria

Dulgheru, Alexandra vs (5) Niculescu, Monica

(3) Parmentier, Pauline vs Qualifier

Eraydin, Basak vs Qualifier

(WC) Paquet, Chloe vs (WC) Ponchet, Jessika

Zanevska, Maryna vs (7) Kanepi, Kaia

(6) Hercog, Polona vs (WC) Lisicki, Sabine

Qualifier vs (WC) Danilovic, Olga

Monova, Polina vs Cadantu, Alexandra

Perrin, Conny vs (4) Fett, Jana

(8) Cepelova, Jana vs Korpatsch, Tamara

Tomova, Viktoriya vs Lottner, Antonia

Hogenkamp, Richel vs Kalinina, Anhelina

Pera, Bernarda vs (2) Alexandrova, Ekaterina