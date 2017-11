Next Gen Atp Finals – Qualificazioni Italiani: Oggi le semifinali. In campo Quinzi vs Caruana e Pellegrino vs Baldi

Queste le semifinali della prima edizione delle qualificazioni che assegneranno al vincitore una wild card per le Next Gen Atp Finals di Milano.

Il programma di Oggi – Inizio ore 15 – Semifinali

Liam Caruana – Gianluigi Quinzi

Andrea Pellegrino – Filippo Baldi

LE REGOLE – Un formato più breve: si aggiudica il set il primo a conquistare 4 game (ed eventuale tie-break sul 3-3) senza vantaggi. Il set più breve è stato pensato per aumentare il numero di momenti-chiave nel corso degli incontri. In caso di parità nel game, non si giocheranno i vantaggi ma un punto secco (no-ad). La regola del no-let si applicherà a tutti i servizi, il che aggiungerà un elemento di imprevedibilità in avvio di ogni punto. In questo modo l’incidenza del nastro sul servizio verrà equiparata a quella negli altri momenti del gioco.

Questo il dettaglio del prize money del torneo di qualificazione che assegnerà la wild card per le Next Gen Atp Finals:

Vincitore: wild card per le Next Gen Atp Finals

Finalista: € 7.000 (alternate per le Next Gen Atp Finals)

Semifinalisti: € 3.500 (ognuno)

Quarti finalisti: € 1.500 (ognuno)

Prize money Totale € 20.000