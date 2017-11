Gli italiani in campo nel circuito Futures (settimana del 6 novembre)

Tanti gli azzurri che cercano punti importanti per il ranking mondiale in questo finale di stagione.

Una gran parte degli italiani sarà in campo fra Grecia, Tunisia, Turchia e Marocco, con Lorenzo Giustino che ha ottime possibilità di far bene ad Heraklion ed Adelchi Virgili che potrebbe regalarci una soddisfazione sulla terra rossa di Hammamet.

Trasferta tanto proibitiva quanto coraggiosa per Filippo Leonardi e Francesco Ferrari, iscritti a Meshref (Kuwait). In Oriente giocherà ancora Francesco Vilardo, che passerà dalla Malesia al Vietnam dove comunque avrà da sudare contro esperti navigatori del circuito Futures.

Fabrizio Ornago prosegue la sua tournée negli Stati Uniti. Nello stesso torneo, Andrea Caligiana e Luca Bolla tenteranno di superare le qualificazioni a 128 giocatori: quasi impossibile, ma fanno bene a provarci.

REPUBBLICA CECA F9 – Milovice (Cemento indoor)

Q: Giovanni Fonio

EGITTO F33 – Sharm El Sheikh (Cemento outdoor)

Q: Kevin Portmann

MD: Antonio Massara

GRECIA F8 – Heraklion (Cemento outdoor)

Q: Gabriele Maria Noce, Pietro Romeo Scomparin, Lorenzo Corioni, Cristiano Russo

MD: Lorenzo Giustino, Marco Bortolotti, Gianluca Di Nicola, Riccardo Balzerani

KUWAIT F2 – Meshref (Cemento outdoor)

MD: Filippo Leonardi, Francesco Ferrari

MAROCCO F5 – Beni Mellal (Terra outdoor)

Q: Filippo Borella, Andrea Bessire, Marco Di Prima, Stefano Reitano

MD: Raul Brancaccio, Luca Giacomini

TUNISIA F34 – Hammamet (Terra outdoor)

Q: Mattia Ros, Edoardo Bottino, Giuliano Benedetti, Gianmarco Crocetti, Edoardo Lamberti, Daniele Catini, Leonardo Taddia, Lorenzo Bocchi, Alessandro Cortegiani

MD: Adelchi Virgili, Alessandro Petrone, Nicolò Turchetti, Alessandro Luisi

TURCHIA F42 – Antalya (Terra outdoor)

Q: Andrea Morlotti, Sebastian Brzezinski, Andrea Bolla, Moritz Trocker, Horst Rieder, Marco Corino

MD: Riccardo Bonadio, Davide Galoppini

VIETNAM F1 – Thu Dau Mot City (Cemento outdoor)

MD: Francesco Vilardo

USA F36 – Niceville (Terra outdoor)

Q: Luca Bolla, Andrea Caligiana

MD: Fabrizio Ornago

Lorenzo Carini