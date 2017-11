Rafael Nadal dà forfait a Parigi Bercy: “Non sto pensando alle Finals di Londra, sto solo pensando a come continuare a giocare più a lungo”

Rafael Nadal ha dato forfait pochi minuti fa dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy per un problema al ginocchio destro.

“Non voglio giocare in queste condizioni, vedrò nuovamente il dottore come fatto dopo Shanghai. Faremo un trattamento e vedremo. Ho provato in ogni modo per giocare i quarti.

Non sto pensando alle Finals di Londra, sto solo pensando a come continuare a giocare più a lungo. Comunque spero di esserci a Londra”

Rimane la maledizione per Rafael nel torneo di Bercy, Masters 1000 che non ha mai conquistato in carriera.

Filip Krajinovic, quindi, conquista la prima semifinale in carriera in un torneo Masters 1000.