WTA Elite Trophy Zhuhai 2017: I risultati della Quarta Giornata. Decise le semifinaliste. La Mladenovic ancora sconfitta

Definito il quadro delle semifinaliste del WTA Elite Trophy di Zhuhai.

Dopo CoCo Vandeweghe, Anastasija Sevastova ed Ashleigh Bart, infatti, anche Julia Goerges ha staccato il pass per il penultimo atto.

Nell’ultima giornata del round robin (Gruppo Bouganville) la tedesca ha sconfitto per 62 76(4) la francese Kristina Mladenovic, fresca top ten, che ha allungato a 12 la serie di sconfitte consecutive.

Il programma di domani

Stadium – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3/WC] Chen Liang / Zhaoxuan Yang vs [6/O] Ying-Ying Duan / Xinyun Han

2. [7] Julia Goerges vs [5] Anastasija Sevastova (non prima ore: 09:30)

3. [2] CoCo Vandeweghe vs [9] Ashleigh Barty (non prima ore: 12:00)

4. [4/O] Jing-Jing Lu / Shuai Zhang vs [5/WC] Xinyu Jiang / Qianhui Tang

Le Semifinali

Julia Goerges (GER) vs Anastasija Sevastova (LAT)

CoCo Vandeweghe (USA) vs Ashleigh Barty (AUS)

WTA Zhuhai Finals | Cemento | ($2.150.000, hard)

Stadium – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Kristina Mladenovic vs [7] Julia Goerges



WTA Zhuhai Kristina Mladenovic [1] Kristina Mladenovic [1] 2 6 Julia Goerges [7] Julia Goerges [7] 6 7 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 J. Goerges 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 df 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

2. [6] Elena Vesnina vs [12/WC] Shuai Peng (non prima ore: 10:00)



WTA Zhuhai Elena Vesnina [6] • Elena Vesnina [6] 0 2 0 Shuai Peng [12] Shuai Peng [12] 0 6 1 Vincitore: S. PENG per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Vesnina 0-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Peng 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Peng 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Sloane Stephens vs [11] Barbora Strycova (non prima ore: 13:00)



WTA Zhuhai Sloane Stephens [3] Sloane Stephens [3] 0 0 Barbora Strycova [11] • Barbora Strycova [11] 0 5 Vincitore: B. STRYCOVA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Strycova 0-5 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [2/O] Alicja Rosolska / Anna Smith vs [5/WC] Xinyu Jiang / Qianhui Tang



WTA Zhuhai Alicja Rosolska / Anna Smith [2] Alicja Rosolska / Anna Smith [2] 3 6 0 Xinyu Jiang / Qianhui Tang [5] • Xinyu Jiang / Qianhui Tang [5] 6 4 1 Vincitori: JIANG / TANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 X. Jiang / Tang 0-1 A. Rosolska / Smith 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 df 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 X. Jiang / Tang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Rosolska / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 X. Jiang / Tang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rosolska / Smith 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 X. Jiang / Tang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Rosolska / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 X. Jiang / Tang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rosolska / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 X. Jiang / Tang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Rosolska / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Jiang / Tang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Rosolska / Smith 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 A-40 2-5 → 3-5 X. Jiang / Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Rosolska / Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 X. Jiang / Tang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 A. Rosolska / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 X. Jiang / Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Rosolska / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 X. Jiang / Tang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Gruppo Azalea

Kristina Mladenovic 0V. 2S.

Julia Goerges 2V. 0S. (Semifinalista)

Magdalena Rybarikova 1V. 1S.

Gruppo Peonia

Coco Vandeweghe 2V. 0S. (Semifinalista)

Elena Vesnina 0V. 2S.

Shuai Peng (wc) 1V. 1S.

Gruppo Camelia

Sloane Stephens 0V. 2S.

Anastasja Sevastova 2V. OS. (Semifinalista)

Barbora Strycova 1V 1S.