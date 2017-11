Assegnate le wild card a Ortisei: Almeno quattro altoatesine nel main draw

Sono state assegnate oggi le quattro wild card per il tabellone principale del Raiffeisen ITF Val Gardena Südtirol, torneo femminile dotato di un montepremi di 15.000 dollari in programma a Ortisei dal 4 al 11 di novembre e giunto alla sua terza edizione.

Torna in Val Gardena dunque il grande tennis in Val Gardena a un mese dallo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol, torneo vinto dall’italiano Lorenzo Sonego. Il torneo ITF femminile nel 2015 e 2016 si giocò a dicembre, ma liberata la settimana del torneo maschile gli organizzatori hanno optato di anticipare il torneo di un mese.

Le quattro wild card degli organizzatori vanno a tre giocatrici altoatesine e a un’altra azzurra. Saranno Laura Mair, giovanissima promessa del tennis gardenese di appena 14 anni, Jeannine Hopfgartner di Bressanone e Silvia Saccani di Gais ad usufruire delle wild card in tabellone principale. Il quarto invito andrà all’azzurra Benedetta Ivaldi, ranking WTA 1157.

Saranno intanto quattro le giocatrici locali in tabellone. Verena Hofer, giocatrice di casa, è entrata nel main draw grazie alla sua classifica. La 20-enne di Ortisei, già campionessa italiana Under 14 e under 16, al momento è la numero 792 del mondo e esordirà al torneo di casa lunedì, 6 novembre alle ore 18 e giocherà il doppio con la svizzera Simona Waltert.

Per quanto riguarda le wild card per il tabellone di qualificazione, sei in totale, andranno alle altoatesine Elisa Crazzolara e Sophie Walzl, alle azzurre Chiara De Vito e Luna Urso, a Klara Skopac (Croazia) e a Zaklin Bokan (Slovenia). Le qualificazioni si giocheranno sabato e domenica con otto giocatrici promosse al tabellone principale, che partirà lunedì 6 novembre. La finale del singolare è in programma sabato 11 novembre alle ore 14.