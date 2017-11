Jack Sock mostra il suo deretano. La foto diventa virale

Jack Sock, uno dei sette giocatori che ha ancora qualche possibilità di raggiungere le ATP World Tour Finals di Londra, ha messo a segno ieri uno dei recuperi più impressionanti della sua carriera, recuperando nel terzo set dallo 0-4 e 1-5 prima di battere il britannico Kyle Edmund al tiebreak del terzo set.

Verso la fine della partita, Sock ha chiesto assistenza medica per un problema alla parte bassa della schiena e ha finito per mostrare il deretano ai milioni di spettatori che in tutto il mondo stavano seguendo il torneo.

Rapidamente la foto dell’americano è diventata virale.