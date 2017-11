Fed Cup: Victoria Azarenka non ci sarà per la finale di Fed Cup contro gli Stati Uniti

La Bielorussia non avrà Victoria Azarenka nella finale di Fed Cup.

Vika è ancora impegnata nella complessa causa legale per la custodia del piccolo Leo, nato lo scorso dicembre, contesa tra lei e il suo ex compagno Billy McKeague.

il capitano Eduard Dubrou ha convocato Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko e Lidziya Marozava,.