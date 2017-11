Kyle Edmund firma un contratto milionario con la Nike

Può non essere il più spettacolare (e anche popolare) giovane del circuito mondiale, ma Kyle Edmund ha fatto un solido percorso nell’ultimo periodo.

Entrando nei top 50 questa settimana, dopo aver raggiunto la scorsa settimana la semifinale più importante della sua carriera nel torneo ATP 500 di Vienna, Edmund ha firmato il contratto più grande, almeno per il momento, della sua carriera.

Secondo il Daily Mail, Edmund ha concluso un contratto di 2 milioni di dollari con la Nike per i prossimi quattro anni, una cifra lontana da alcune delle star più grandi del marchio, ma è notevole per un tennista che non ha ancora raggiunto risultati significativi nei tornei più importanti del mondo.

Edmund è uno dei sette giocatori di almeno 22 anni o sotto quell’età che sono attualmente nei primi 50 ATP. Gli altri sono Alexander Zverev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Nick Kyrgios, Borna Coric e Denis Shapovalov.