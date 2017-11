Venus Williams non giocherà la finale di Fed Cup

Gli Stati Uniti sono il paese (di gran lunga) con più giocatrici di tennis sia nella top 50 che nella top 100 attualmente presenti nel ranking WTA, quindi non c’è una forte carenza di giocatrici di qualità per difendere i colori della propria nazione nella finale di Fed Cup che si giocherà in Bielorussia tra due settimane.

Nelle convocazioni che avverranno nei prossimi giorni non saranno comunque conteggiate tre Big americane: Venus Williams, Madison Keys e Serena Williams.

Dopo che la Keys ha annunciato la fine della sua stagione a causa di un infortunio e Serena Williams naturalmente ferma da quasi 1 anno dopo essere diventata madre, Venus Williams è entrata nell’elenco delle assenti senza dare una ragione ufficiale, ma sembra che l’assenza sia dovuta all’audizione in tribunale che si terrà proprio in quei giorni per l’incidente stradale che ha causato la morte anche di una persona.

CoCo Vandeweghe Sloane Stephens, Shelby Rogers e Alison Riske sono queste alcune delle opzioni disponibili per le future convocazioni della capitana di Fed Cup americana.