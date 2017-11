Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati del Secondo Turno. Rafael Nadal chiuderà l’anno al n.1 del mondo (Video)

La certezza matematica per Rafael Nadal di chiudere la stagione al numero uno del ranking mondiale – complice la rinuncia di Roger Federer a disputare l’ultimo “1000” stagionale – è arrivata con la vittoria nel secondo turno del 1000 di Parigi-Bercy.

Lo spagnolo, primo favorito del seeding, ha infatti sconfitto per 75 63, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, il next Gen coreano Hyeon Chung, numero 55 Atp.

Nadal chiuderà dunque il 2017 al comando del ranking mondiale per la quarta volta: ci era già riuscito nel 2008, nel 2010 e nel 2013. Lo spagnolo sarà il più anziano numero uno da quando è stato istituito il ranking computerizzato (1973) ed il primo re over 30.

Rafa è il giocatore che quest’anno ha vinto più partite di tutti, 66 successi.

Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e4.273.775 – 2° Turno

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Alexander Zverev vs Robin Haase



2. Feliciano Lopez vs [17] Lucas Pouille (non prima ore: 12:30)



3. [1] Rafael Nadal vs Hyeon Chung



4. [WC] Julien Benneteau vs [11] Jo-Wilfried Tsonga



5. Richard Gasquet vs [6] Grigor Dimitrov (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [7] David Goffin vs Adrian Mannarino (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] John Isner vs Diego Schwartzman



2. Fernando Verdasco vs [12] Kevin Anderson



3. [Q] Joao Sousa vs [13] Juan Martin del Potro



4. [16] Jack Sock vs Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Borna Coric vs [3] Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

6. [14] Roberto Bautista Agut vs [Q] Jeremy Chardy



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Gonzalez / Julio Peralta vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



2. Pablo Cuevas vs [15] Albert Ramos-Vinolas



3. [5] Jamie Murray / Bruno Soares vs Ryan Harrison / Michael Venus



4. Diego Schwartzman / Fernando Verdasco vs [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers



5. [8] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Feliciano Lopez / Marc Lopez



Il match deve ancora iniziare

6. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare