WTA Elite Trophy Zhuhai 2017: I risultati della seconda giornata. Vittorie di giornata per Rybarikova, Stephens e Barty. Ancora sconfitta la Mladenovic

Seconda giornata di round robin al “Huajin Securities WTA Elite Trophy Zhuhai” – già noto come Masters B o masterino.

E’ proseguita la serie negativa di Kristina Mladenovic, fresca top-ten, che ha inanellato l’undicesima sconfitta consecutiva: la francese ha ceduto per 75 16 76(5), dopo oltre due ore e tre quarti di battaglia e ben 6 match-point salvati, alla slovacca Magdalena Rybarikova, numero 22 del ranking mondiale.

Nel Gruppo Rosa, invece, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 14 del ranking mondiale, dopo il successo all’esordio sulla Kerber, è stata battuta con un secco 64 61, in un’ora ed undici minuti di gioco, dall’australiana Ashleigh Barty, numero 20 Wta: per la 21enne di Ipswich.

In chiusura di programma il match sulla carta più equilibrato: per il Gruppo Camelia sono scese in campo la statunitense Sloane Stephens, numero 13 del ranking mondiale, trionfatrice agli ultimi Us Open, e la lettone Anastasija Sevastova, numero 15 Wta.

Vittoria in due set per la Sevastova.

WTA Zhuhai Finals | Cemento | ($2.150.000, hard)

Stadium – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Kristina Mladenovic vs [10] Magdalena Rybarikova



2. [4] Anastasia Pavlyuchenkova vs [9] Ashleigh Barty (non prima ore: 10:00)



3. [3] Sloane Stephens vs [5] Anastasija Sevastova (non prima ore: 13:00)



4. [2/O] Alicja Rosolska / Anna Smith vs [4/O] Jing-Jing Lu / Shuai Zhang



Gruppo Azalea

Kristina Mladenovic 0V. 1S.

Julia Goerges 1V. 0S.

Magdalena Rybarikova 1V. 1S.

Gruppo Peonia

Coco Vandeweghe 1V. 0S.

Elena Vesnina 0V. 0S.

Shuai Peng (wc) 0V. 1S.

Gruppo Camelia

Sloane Stephens 0V. 1S.

Anastasja Sevastova 1V. OS.

Barbora Strycova 0V 0S.

Gruppo Rosa

Anastasia Pavlyuchenkova 1V. 1S.

Angelique Kerber 0V. 1S.

Ashleigh Barty 1V. 0S.