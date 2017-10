Il Palasport Paternesi di Foligno sarà il palcoscenico delle FINAL FOUR di tennis di serie A1

Il campionato di tennis di Serie A1 è cominciato da appena due settimane e Foligno è già pronta per accogliere le finali scudetto. Dall’8 al 10 dicembre le migliori quattro squadre (due maschili e due femminili) si contenderanno il titolo di campione d’Italia 2017, facendosi battaglia nel 2.015 posti PalaPaternesi di Foligno (PG), secondo palazzetto umbro per capienza di spettatori.

La regia dell’evento sarà di MEF tennis events che forte dell’esperienza decennale nell’organizzazione di tornei del circuito ATP e ITF, promette bellissime sorprese. Le squadre in gara sono 24 (16 maschili e 8 femminili). Fra i giocatori di più alta classifica ci sono: Fabio Fognini (attuale n.27 del ranking ATP) in gara con il Park Tennis Club Genova insieme ad Alessandro Giannessi (attuale n.138); Salvatore Caruso (attuale n.171) con il Circolo Tennis Palermo; Potito Starace (career high n.27) con il circolo Due Ponti di Roma; Renzo Olivo (n.144), Arthur De Greef (n.149), Marco Cecchinato (n.102) con il Tennis Club Palermo Due; Marton Fucsovic (n.84) e Ruben Hidalgo Ramirez (career high n.50) con il Tennis Club Genova 1893; Paolo Lorenzi (attuale n.41), Matteo Donati e Filippo Volandri con il Tennis Club Italia Forte dei Marmi; Thomas Fabbiano (attuale n.73), Stefano Travaglia (n.134) e Stefano Napolitano (n.163) con il Tennis Club Massa Lombarda; Jozef Kovalik (n.161) con il Tennis Club Sinalunga; Martina Trevisan (n.199) con il Tennis Club Prato e Roberta Vinci (n.111) con il Tennis Club Parioli di Roma.

L’Umbria torna ad essere la regione protagonista del tennis professionistico, accogliendo le quattro squadre finaliste con i rispettivi coach e preparatori, tecnici e dirigenti della Federazione Italiana Tennis e dell’emittente televisiva SupertennisTV che trasmetterà in diretta l’evento sul canale Sky 224. Tutti i protagonisti ed i sostenitori dei campioni della racchetta soggiorneranno presso l’hotel Holiday Inn Express di via Massimo Arcamone. Un’altra occasione unica di promozione del territorio e delle eccellenze locali oltre i conclamati tornei del circuito ATP Challenger Tour di Todi e Perugia e dell’ITF Futures di Gubbio, grazie alla risonanza mediatica su scala nazionale. Durante le giornate di gara saranno organizzati Kids day dedicati ai bambini delle scuole tennis del centro Italia, Autograph sessions e interviste con i professionisti del settore aperte a tutti gli appassionati che verranno a seguire l’evento. L’ingresso al Palasport è possibile acquistando il biglietto giornaliero o l’abbonamento weekend (venerdì 8 dicembre € 5,00; sabato 9 dicembre € 10,00; domenica 10 dicembre € 10,00; abbonamento tre giorni € 20,00; bambini sotto i 14 anni entrano gratuitamente). I biglietti sono acquistabili chiamando il numero 3925250271 o scrivendo a desk@meftennisevents.com. Tutti gli aggiornamenti delle TENNIS FINAL FOUR 2017 sulla pagina Facebook, profilo Instagram e Twitter di MEF tennis events.