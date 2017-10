Paolo Lorenzi eliminato al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. Passa il portoghese Joao Sousa in due set

Sconfitta per Paolo Lorenzi al primo turno del Master 1000 di Parigi Bercy (Indoor, €4.273.775).

Il tennista azzurro è stato superato dal qualificato portoghese Joao Sousa, 28 anni, Nr. 58 del mondo, con il punteggio 4-6 5-7 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Peccato! Il 2017 di Paolo si chiude male; l’avversario era alla sua portata, come dimostrato nell’ultimo scontro diretto di pochi mesi fa, ma la parabola discendente di Lorenzi in questo finale di stagione è abbastanza netta. Resta il rammarico per un primo set in cui si era portato avanti di un break e per un secondo set ripreso per i capelli invano.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte malissimo Paolino.

Al secondo gioco deve già cedere il servizio al lusitano e il quarto gioco è sofferenza pura.

Fortunatamente l’azzurro riesce a risalire da 15-40 e mantiene il turno di battuta, dandosi una grande spinta emotiva.

L’italiano è infatti galvanizzato e opera il sorpasso. Dapprima serve il controbreak a Sousa dopo un lottatissimo quinto gioco, conquistato ai vantaggi; successivamente opera un altro break a 15 nel settimo gioco.

Quando tutto sembra vertere a favore di Lorenzi, arriva il blackout fatale.

Il portoghese controbrekka subito, impatta sul 4-4 e torna a crederci.

Nel decimo game, con Paolino spalle al muro al servizio per rimanere nel parziale, il lusitano opera l’allungo decisivo. Al terzo set point strappa per la terza volta il servizio all’azzurro e chiude la contesa.

E’ 6-4 per Joao Sousa in 48 minuti di gioco.

Secondo set: parziale che scorre veloce.

A differenza del primo, i servizi la fanno da padrone, con pochissime occasione di break e con percentuale elevate al servizio.

Paolino sembra tenere bene il campo ma non può distrarsi che il lusitano, sempre aggressivo sul servizio avversario, è pericoloso.

Puntuale arriva così il break di Sousa, abile a sfruttare la seconda palla break a disposizione nell’ottavo gioco.

Al servizio per chiudere l’incontro il lusitano tentenna e Paolo ne approfitta subito. Sousa annulla con coraggio la prima palla break ma sbaglia sulla seconda. E’ controbreak immediato di Lorenzi.

La fine è però solo rimandata. Come nel primo set, al servizio per rimanere nel parziale, Paolo crolla.

Nel dodicesimo gioco va avanti 30-0, si fa recuperare dall’avversario e cede il servizio al secondo match point a disposizione del portoghese.

E’ 7-5 per Sousa in 46 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Paris Joao Sousa Joao Sousa 6 7 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 4 5 Vincitore: J. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sousa 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 ace 15-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 30-0 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

J. Sousa – P. Lorenzi

01:32:32

7 Aces 5

1 Double Faults 4

55% 1st Serve % 53%

26/37 (70%) 1st Serve Points Won 27/39 (69%)

16/30 (53%) 2nd Serve Points Won 13/34 (38%)

2/5 (40%) Break Points Saved 6/11 (55%)

11 Service Games Played 11

12/39 (31%) 1st Return Points Won 11/37 (30%)

21/34 (62%) 2nd Return Points Won 14/30 (47%)

5/11 (45%) Break Points Won 3/5 (60%)

11 Return Games Played 11

42/67 (63%) Total Service Points Won 40/73 (55%)

33/73 (45%) Total Return Points Won 25/67 (37%)

75/140 (54%) Total Points Won 65/140 (46%)

58 Ranking 41

28 Age 35

Guimaraes, Portugal Birthplace Rome, Italy

Barcelona, Spain Residence Siena, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2003

24/31 Year to Date Win/Loss 25/34

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 1

$4,262,893 Career Prize Money $4,021,311

Davide Sala