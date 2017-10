Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Martedì 31 Ottobre

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kyle Edmund vs [LL] Evgeny Donskoy

2. [WC] Pierre-Hugues Herbert vs Feliciano Lopez

3. Adrian Mannarino vs David Ferrer

4. Mate Pavic / Nenad Zimonjic vs Richard Gasquet / Lucas Pouille

5. [WC] Nicolas Mahut vs [8] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 19:30)

6. [5] Dominic Thiem vs [LL] Peter Gojowczyk (non prima ore: 20:30)

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diego Schwartzman vs Viktor Troicki

2. Pablo Cuevas vs Karen Khachanov

3. [Q] Jan-Lennard Struff vs [Q] Borna Coric

4. Fernando Verdasco vs Andrey Rublev

5. [10] Sam Querrey vs [Q] Filip Krajinovic

6. Nikola Mektic / Matwe Middelkoop vs Ryan Harrison / Michael Venus

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [Q] Joao Sousa vs Paolo Lorenzi

2. [WC] Paul-Henri Mathieu / Benoit Paire vs Nicholas Monroe / Jack Sock (non prima ore: 13:30)

3. Fabrice Martin / Albert Ramos-Vinolas vs [WC] Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin

4. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah