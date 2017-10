Da Parigi Bercy: Guy Forget deluso da Roger Federer “Sono molto deluso per il forfait di Federer”

Guy Forget, direttore del torneo di Parigi Bercy, è rimasto deluso dal comportamento di Roger Federer che ha dato forfait nella giornata di ieri subito dopo il successo nel torneo di Basilea.

“Sono molto deluso per il forfait di Federer. I fans francesi di Roger lo sono anche più di me visto che già quest’anno non ha preso parte al Roland Garros”.

“Avevo creduto fino alla fine nella partecipazione di Federer. Sono molto deluso, ripeto. Da una parte questa delusione è dovuta al mio amore per il bel gioco mentre dall’altra al fatto che sono il direttore del Rolex Master Paris. Moltissima gente ha lavorato per poter accogliere al meglio i giocatori più forti del mondo. Il nostro torneo può migliorare nel momento in cui gli otto tennisti più importanti si presenteranno qui a Parigi.

Penso però che la presenza di Rafael Nadal regalerà a tutti un sorriso”.