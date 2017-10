WTA Elite Trophy Zhuhai 2017: Ecco i Gironi. Si parte domani. Al via anche Stephens e Kerber

Sono stati sorteggiati questa mattina i Gironi del WTA Elite Trophy di Zhuhai ($2.150.000, hard) il MastersB in programma da martedì prossimo.

Ricordiamo che si qualificano per le semifinali la prima di ogni girone.

Gruppo Azalea

Kristina Mladenovic

Julia Goerges

Magdalena Rybarikova

Gruppo Peonia

Coco Vandeweghe

Elena Vesnina

Shuai Peng (wc)

Gruppo Camelia

Sloane Stephens

Anastasja Sevastova

Barbora Strycova

Gruppo Rosa

Anastasia Pavlyuchenkova

Angelique Kerber

Ashleigh Barty

Il programma di domani

Stadium – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [2] CoCo Vandeweghe vs [12/WC] Shuai Peng

2. [7] Julia Goerges vs [10] Magdalena Rybarikova

3. [4] Anastasia Pavlyuchenkova vs [8] Angelique Kerber (non prima ore: 13:00)

4. [1/O] Raluca Olaru / Olga Savchuk vs [3/WC] Chen Liang / Zhaoxuan Yang