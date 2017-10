Campionato Serie A1 Femminile: I risultati completi della terza giornata

Le speranze della vigilia hanno trovato oggi piena esternazione sul campo per le giocatrici dell’US Tennis Beinasco che a Roma e contro le padrone di casa del prestigioso TC Parioli hanno “strappato” un prezioso pareggio (2-2) salendo a quota 4 nella classifica del girone 1 dopo tre giornate del campionato di A1 femminile a squadre.

Decisivi i punti conquistati nei singolari da Federica Di Sarra e Giulia Gatto Monticone. La prima ha sconfitto con un doppio 6-4 l’aostana Martina Caregaro, grazie ad un match giocato con classe e determinazione, nel quale non si è fatta tradire nei momenti importanti delle due frazioni. La seconda ha piegato in rimonta Martina Di Giuseppe, per nulla abbattendosi dopo la sconfitta parziale patita nel tie-break del primo set. Nei successivi due la torinese ha dominato con il suo tennis d’anticipo e chiuso i conti con un periodico 6-2. Nulla da fare invece per la giovane Maria Canavese contro la più esperta è già top 200 Wta Nastassia Burnett, a segno con un duplice 6-1.

Il punto del pareggio per la giocatrici del TC Parioli è giunto dal doppio, nel quale Beatrice Lombardo e Martina Caregaro hanno stoppato per 6-4 6-0 la corsa della Di Sarra e della Rossi. Nello stesso girone successo del TC Genova contro il TC Cagliari, con un rotondo 4-0. L’equilibrio continua a caratterizzare la contesa. Domenica prossima US Tennis Beinasco ancora in trasferta, a Cagliari.

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 4-0

Ludmilla Samsonova (G) b. Barbara Dessolis (C) 64 62

Debora Ginocchio (G) b. Alessandra Gallus (C) 60 60

Alberta Brianti (G) b. Anna Floris (C) 36 75 61

Alberta Brianti/Ludmilla Samsonova (G) b. Anna Floris/BArbara Dessolis (C) 62 62

G.A. Renzo Gatto; arbitri: Benedetta Demicheli, Vittoria Graziano

Tennis Club Parioli ASD – USD Tennis Beinasco 2-2

Federica Di Sarra (B) b. Martina Caregaro (P) 64 64

Nastassja Burnett (P) b. Maria Canavese (B) 61 61

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Martina Di Giuseppe (P) 67(6) 62 62

Martina Caregaro/Beatrice LOmbardo (P) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 64 60

G.A. Luizi Zarbà; arbitri: Claudia Berti, Andrea Cavallo

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Parioli ASD

6 (3) Tennis Club Genova 1893

4 (3) USD Tennis Beinasco

0 (3) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

Tennis Club Prato A.S.D. – Club Tennis Ceriano A.S.D. 3-1

Conny Perrin (C) b. Maria Elena Camerin (P) 64 63

Gaia Sanesi (P) b. Gloria Stuani (C) 60 60

Lisa Piccinetti (P) b. Eleonora Leva (61 60)

Maria Elena Camerin/Lisa Piccinetti (P) b. Perrin/Stuani (C) 64 63

G.A. Andrea Rinaldi; arbitri: Chiara Saviozzi, Alessandro Parlini

A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD 0-4

Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci (S) 62 75

Agnese Zucchini (F) b. Federica Joe Gardella (S) 64 63

Alice Balducci (F) b. Camilla Rosatello (S) 76(5) 46 61

Giulia Pasini/Camilla Scala (S) b. Anna Maria Procacci/Camilla Rosatello (S) 46 75 10-8

G.A. Francesco Baffoni; arbitri: Giulia Necco, Monica Hybnerova

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Prato A.S.D.

7 (3) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

3 (3) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (3) Club Tennis Ceriano A.S.D.