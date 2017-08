Us Open: Nick Kyrgios parla della sconfitta al primo turno “È la storia della mia carriera mi capita sempre qualcosa”

Nick Kyrgios lascia un torneo del Grand Slam senza passare il primo turno per la seconda volta consecutiva. Sconfitto ieri dal connazionale John Millman ha parlato con i giornalisti. Nick nel corso della partita ha sofferto di un problema alla spalla.

“È la storia della mia carriera mi capita sempre qualcosa. È solo un altro Grande Slam perso alla fine. Il mio braccio era intorpidito, come se avessi qualcosa che non andava. Gli ultimi tre mesi sono stati un incubo. Non è la fine del mondo perdere, probabilmente lo supererò in mezz’ora.”

Le parole più forti sono state riservate al suo attuale allenatore, ex numero 2 mondiale Sebastian Grosjean.

“Il mio allenatore è molto bravo, forse meriterebbe un giocatore migliore di me” quasi quasi una frecciatina a Sebastian.

Rottura in vista? ne sapremo di più nelle prossime settimane.