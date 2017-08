Roger Federer: “La mia schiena sta bene, molto meglio rispetto a Montreal, per esempio. Se non avessi avuto certe garanzie dal mio fisico, rispetto al competere al massimo, non sarei venuto a New York”

Roger Federer non ha nascosto il sollievo la contentezza per essersi qualificato al secondo turno degli U.S. Open, obiettivo centrato al termine di una sfida in cui il campione svizzero è stato messo alla prova per due ore e trentasette minuti dal giovane ed esplosivo tennista americano.

“Ho avvertito che le persone fossero felici di vedermi di nuovo qui e sono molto felice di essere riuscito a vincere”, ha commentato l’ex-numero uno del mondo, prima di soffermarsi sui problemi accusati alla schiena. “La mia schiena sta bene, molto meglio rispetto a Montreal, per esempio. Se non avessi avuto certe garanzie dal mio fisico, rispetto al competere al massimo, non sarei venuto a New York. Mi sento più a mio agio e la mia speranza è che, già da adesso, tutto migliori via via”, ha aggiunto.

Federer ha poi riconosciuto che, nell’arco dell’incontro con Tiafoe, vi siano stati momenti in cui non sia stato capace di comandare il gioco -come è invece solito fare. Numerosi alti e bassi hanno caratterizzato la performance dello svizzero, che non ha brillato ma che è altresì impattato contro l’ottima prestazione offerta dall’avversario. “Non ho avuto la preparazione che avrei voluto avere. Non mi sono mosso con rapidità ed intensità, in alcune fasi del match, e questo mi ha provocato molti alti e bassi, cosa poi normale in match lunghi come questo. D’altro canto, entrambi abbiamo avuto più opportunità per recuperare”, ha analizzato.

Infine, lo svizzero non ha risparmiato gli elogi verso il suo rivale della notte, per il quale ha predetto un futuro esaltante: “Sta vivendo un grande anno, sempre in miglioramento. Deve soltanto mantenersi a questo livello e diverrà una delle stelle del futuro”, ha dichiarato.

Edoardo Gamacchio