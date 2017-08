Fabio Fognini si scusa con il Giudice di Sedia e i tifosi: “Vorrei innanzitutto chiedere scusa a voi tifosi, all’arbitro per quanto accaduto oggi”

Fabio Fognini si è scusato dopo le parole poco eleganti rivolte al Giudice di Sedia nel match perso contro Stefano Travaglia agli Us Open.

“Vorrei innanzitutto chiedere scusa a voi tifosi, all’arbitro per quanto accaduto oggi. È semplicemente stata una giornata molto negativa, ma ciò non perdona il mio comportamento avuto nel match!!! Nonostante io sia una testa calda (e seppure secondo me avendo avuto ragione nel più delle circostanze) HO SBAGLIATO. Che poi alla fin dei conti è solo una partita di tennis”.